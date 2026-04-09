Sheinbaum defiende apoyo a Cuba y asegura que no pidió a México guardar información

Defendió la presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo a Cuba y aunque no dijo cuándo, insistió que se informara sobre la cantidad de petróleo enviado con anterioridad.

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¿Cuba pidió ocultar información?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria negó que el gobierno de esa nación, haya solicitado a su administración, guardar información sobre esos datos.

“No, Cuba nunca ha pedido que reservemos la información, imagínense, no. Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información. Y en todo caso, si lo pidiera, pues depende de nosotros si la publicamos o no. Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba, al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba, porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país, porque México es hermano de los pueblos, y nos sentimos orgullosos de apoyar a Cuba, como apoyamos a El Salvador, como apoyamos a Honduras, con el programa sembrando vida”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo justifica México el respaldo internacional?

Insistió que México siempre se ha sentido orgulloso del apoyo a un país latinoamericano en problemas y dijo que no hay nada que esconder.

“Como apoyaron gobiernos posteriores a la llegada de muchísimos sudamericanos frente al a los golpes de estado. Como apoyamos a California con los incendios forestales. Como apoyamos al pueblo de Chile con los incendios forestales, como apoyamos a Haití cuando tuvieron los problemas del huracán. México es un país con una tradición hermosísima de fraternidad con los pueblos, y nos sentimos orgullosos, y todas y todos los mexicanos se deben sentir orgullosos de ello. Por eso no tenemos nada que esconder”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué falta por transparentar sobre el envío de petróleo?

Desde el anuncio de Estados Unida para sancionar con aranceles a los países que envíen combustible a Cuba, la Presidenta de México ha sido cuestionada sobre la cantidad de energéticos enviado a ese país sin embargo a pesar que garantizó transparencia, los datos aún no han sido difundidos.

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