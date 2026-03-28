Mx - Marina Mexicana encuentra veleros desaparecidos en el Caribe: lo que se sabe de la búsqueda en altamar / Anadolu

Lo que comenzó como una travesía solidaria terminó convirtiéndose en horas de incertidumbre en altamar. Dos veleros de la iniciativa “Nuestra América” que transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba fueron reportados como desaparecidos luego de no llegar en el tiempo previsto a su destino.

Las embarcaciones habían partido el 21 de marzo desde Isla Mujeres con rumbo a La Habana, pero la ausencia de señales y el retraso activaron protocolos de emergencia. La preocupación creció rápidamente debido a la falta de comunicación y a las condiciones cambiantes del Caribe.

La Marina entra en acción y da con su paradero

Ante la incertidumbre, la Secretaría de Marina desplegó un operativo de búsqueda que incluyó vigilancia aérea y coordinación marítima en una zona amplia y compleja.

Fue un avión de la Armada mexicana el que finalmente logró ubicar a los veleros a unos 149 kilómetros al noroeste de La Habana. El hallazgo puso fin a más de un día de tensión y confirmó que ambas embarcaciones seguían en ruta, aunque con retraso.

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Nueve tripulantes, múltiples países y una buena noticia

A bordo viajaban nueve personas de distintas nacionalidades, incluyendo Estados Unidos, Francia y Rusia, como parte de una misión internacional de apoyo.

Tras ser localizados, las autoridades confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud. No hubo reportes de lesiones ni emergencias médicas, lo que transformó el panorama de preocupación en alivio.

El clima, el factor clave detrás del retraso

Las primeras versiones apuntan a que las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante. Vientos en contra, corrientes marinas y posibles ajustes en la ruta habrían complicado el avance de los veleros.

Estos factores no solo retrasaron su llegada, sino que también dificultaron la comunicación, lo que terminó por detonar la alerta internacional.

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Un convoy solidario en medio de la crisis en Cuba

Los veleros forman parte del convoy “Nuestra América”, una iniciativa que busca llevar insumos esenciales a Cuba en un contexto de crisis económica y energética.

Entre la carga destacan medicamentos como antibióticos, analgésicos y otros productos básicos, fundamentales para apoyar a la población en un momento crítico.

Escolta y llegada segura a La Habana

Tras su localización, un buque de la Marina mexicana se dirige a la zona para acompañar a las embarcaciones en el tramo final de su travesía.

Se espera que los veleros arriben a La Habana entre el sábado y el domingo, cerrando así un episodio que pasó de la incertidumbre al alivio en cuestión de horas.

La operación no solo confirma la efectividad de los protocolos de búsqueda, sino también la importancia de la cooperación en altamar cuando cada minuto cuenta.