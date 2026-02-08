México envía 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba en buques de la Armada

Por fin, el Gobierno de México envió este domingo ayuda humanitaria a Cuba a través de dos buques de la Armada: el Papaloapan y el Isla Holbox, que zarparon del puerto de Veracruz con más de 814 toneladas de víveres para la población civil cubana.

¿Qué tipo de suministros incluye el envío a Cuba?

A través de un comunicado, se dio a conocer que el buque Papaloapan transportó 536 toneladas: alimentos básicos como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal.

El buque Isla Holbox; 277 toneladas de leche en polvo.

¿Cuándo llegará la ayuda humanitaria al puerto cubano?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la logística: en el caso de el Papaloapan zarpó a las 8:00 horas y el Isla Holbox al mediodía.

Se espera que ambos arriben a Cuba en aproximadamente en cuatro días.

Quedan pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

El comunicado destaca que este envío refleja la tradición solidaria de México con los pueblos latinoamericanos, reafirmando su compromiso humanitario y su vínculo histórico con Cuba, especialmente en momentos de necesidad.

