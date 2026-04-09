Ley infraestructura: Afores podrán invertir sin obligación ni expropiación

La Ley infraestructura establece un marco legal para inversiones mixtas y actualmente las Afores destinan entre 7.5% y 8% de sus activos a este sector, detalló el presidente ejecutivo de Amafore, Guillermo Zamarripa.

La Ley de Fomento de la Inversión en la Infraestructura, es una buena ley en términos generales dando un marco legal para hacer inversiones en infraestructura por parte del gobierno y que en algunas de estas participe el sector privado como socio del gobierno en las inversiones mixtas, afirmó Guillermo Zamarripa, presidente ejecutivo de Amafore.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, el presidente ejecutivo de Amafore detalló que dicha Ley brinda “un marco de actuación general de estructuración de vehículos, cómo se pueden instrumentar los proyectos, cuáles son los principios generales de estas inversiones mixtas en las que puede haber repartición de riesgos y beneficios, en proyectos que se han venido mencionando desde la creación del Plan México”.

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¿Cómo se decide dónde se invierte el ahorro de los trabajadores?



"Las #AFORES pueden invertir porque la Ley del SAR y las reglas le permiten invertir en esa clase de activos (…) Yo puedo llegar a invertir SI mi comité me lo autoriza”, Guillermo Zamarripa, presidente de la… pic.twitter.com/O5F0rT9TKo — W Radio México (@WRADIOMexico) April 9, 2026

¿Cómo participan las Afores en la Ley infraestructura?

¿El gobierno quitará dinero de tu afore para invertir en infraestructura?

En la Ley aprobada en el Senado no se obliga a las Afores a invertir en tal o cual proyecto, pero en su portafolio de inversión Afore ya invierte entre el 7.5 y 8% de los activos del sistema está financiando infraestructura bajo distintas modalidades, ya sea con deuda, vía crédito al comprar un bono, a través de fibras o de otras estructuras llamados activos alternativos”.

El proceso que ha llevado a esto, es el marco legal de Consar que establece topes de inversión por clase de activo: del 30% para alternativos, 12.5% para fibras y para acciones y bonos privados es más alto, para hacer una inversión específica hay un proceso que se regula en las reglas de Consar y bajo consejos de inversión, independientes que valoran el riesgo rendimiento razonable, para que todo se haga de la mejor manera, porque ante todo las Afores tiene un nivel fiduciario que es cuidar los recursos de los trabajadores.

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Sin obligación ni expropiación en la Ley infraestructura

Aunque señaló que se ha comentado en medios de una expropiación, la Ley en su texto no establece nada de un porcentaje y en el Senado, la discusión del dictamen tenía un documento de tope de régimen de inversión con la Ley infraestructura, pero aclaro que una cosa es hasta cuánto puede invertir, otra los procesos de inversión y otra lo que hace la Ley que es dar un marco general, por lo que afirmó que “La Ley no establece nada de expropiación u obligación a invertir”.