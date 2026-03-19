Sheinbaum lanza Ley de Infraestructura con Inversión Mixta para detonar el sector energético en la 89 Convención Bancaria

Cancún, Quintana Roo.- Al inaugurar de manera formal los trabajos de la 89 Convención Bancaria que se realiza del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, y ante los integrantes de la banca mexicana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció haber mandado al Congreso una iniciativa de ley de inversión infraestructura mixta para detonar el crecimiento económico de México en materia energética.

“Acabamos de enviar al Congreso una nueva ley que le llamamos Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. ¿Qué objetivo tiene esta ley? Generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta, es decir, inversión pública combinada con inversión privada o inversión social, que nos permita generar mayor infraestructura en el país”, anunció la titular del Ejecutivo Federal.

FOTO: Octavio García Ampliar

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¿Qué busca la nueva ley de inversión infraestructura?

En este contexto, Sheinbaum Pardo reconoció que a pesar de que nuestro país cuenta con un sistema financiero sólido “aún nos falta crecer”.

“Y pues tenemos un sistema financiero sólido en el país. Dirá uno, bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo. No cualquier crecimiento, necesitamos crecer generando bienestar y a eso le llamamos prosperidad compartida, bienestar y sustentabilidad, es decir, que México pueda tener mejores niveles de crecimiento, pero que esto se refleje siempre en la disminución de la pobreza, de las desigualdades y mejor calidad de vida para todas las mexicanas y mexicanos”, reconoció la titular del Ejecutivo Federal.

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¿Qué retos enfrenta el sistema financiero?

En esta misma inauguración, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, hizo un llamado a la banca mexicana a acelerar la adopción de pagos digitales y fortalecer la inclusión financiera en el país, así como simplificar el uso de transferencias electrónicas, esto dijo, ante un panorama internacional “incierto y desafiante” al inicio de 2026,

Subrayó que el sistema financiero mexicano cuenta con bases sólidas, pero enfrenta el reto de traducir su infraestructura en mayor uso por parte de la población por lo que hizo el siguiente anuncio.

“El día de hoy el Banco de México inició una consulta pública para reformar diversas regulaciones en materia de transferencias electrónicas, con el propósito de ofrecer al público el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida a través de sus dispositivos móviles. Esta reforma se complementará con guías técnicas en las que se especificarán los procesos y pasos que deberán implementar todas las instituciones participantes del SPEI en sus aplicaciones, con el fin de simplificar y homogeneizar los procesos de instrucción de operaciones en el sistema de pagos”, dijo la gobernadora del Banxico.

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¿Qué anuncios hicieron banca y gobiernos locales?

También presente en este evento, el secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, señaló que en un entorno internacional marcado por episodios de volatilidad financiera, presiones inflacionarias, ajustes en las condiciones monetarias globales, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia.

Destacó que esto apunta a un crecimiento sólido y sostenido.

“Y uno de los pilares de la fortaleza de nuestra economía ha sido la conducción responsable de las finanzas pública, la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles y con una estructura que privilegia instrumentos de largo plazo y tasas fijas, financiadas sobre todo en el mercado doméstico permitiendo que los principales agencias calificadoras internacionales sostengan el grado de inversión de la deuda del país afirmando la confianza en la solidez de sus finanzas públicas y en la conducción responsable de la política económica”.

En tanto, el anfitrión del evento, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, anunció que la banca mexicana eliminará de manera temporal las comisiones de pago con tarjetas en las gasolineras.

“En este sentido, y en el apoyo a medidas que está encabezando la presidente de la república y el gobierno federal para reducir el precio del combustible, los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud y, por lo menos, de igual magnitud en las tasas de descuento a estos comercios, que es muy importante para que se dé el beneficio al cliente. Para ello, solicitaremos el compromiso del sector gasolinero para que adopte el CODI como medio de pago inmediato, y trabajaremos con el gobierno para hacer que esta medida se traduzca en un incremento sustancial en el uso de pagos digitales en gasolineras”, anunció el líder de los banqueros en México.

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Al tomar la palabra, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, un ambicioso proyecto que busca posicionar a la entidad como un referente en innovación y servicios financieros en América Latina.

“Hoy presentamos aquí, en esta convención e impulsamos una nueva apuesta de desarrollo, el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún. Este proyecto, con una ubicación estratégica, nuestra conectividad global y la fortaleza económica de la región, establecerá un centro especializado en servicios financieros, de tecnología e innovación con alcance regional e internacional”, subrayó la mandataria estatal.

Explicó que el desarrollo contará con incentivos fiscales y un marco regulatorio competitivo para atraer inversión nacional y extranjera. Precisó que las estimaciones preliminares contemplan una inversión de entre mil 100 y mil 300 millones de dólares.

“Este ecosistema tendrá el potencial de generar entre 9 mil y 11 mil empleos directos en sectores financieros, tecnológicos y de servicios especializados, además de 22 mil empleos indirectos”, afirmó.

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