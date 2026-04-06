Congreso entra en fase clave: Plan B electoral será votado esta semana en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que este miércoles aprobarán las reformas constitucionales que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya autorizó el Senado en materia electoral, y que se conocen como el Plan B.

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¿Qué reformas se discutirán en San Lázaro?

El legislador de Morena adelantó que son tres temas que se aprobarán en esta Semana de Pascua, uno que tiene que ver con cambios a en materia laboral, y otro sobre derechos de autor que serán abordados en el Pleno de San Lázaro en las sesiones del martes, miércoles y jueves.

Iniciamos la semana de Pascua con una agenda activa y un firme compromiso institucional.

Tendremos tres sesiones para discutir temas clave: legislación laboral, derechos de autor y reformas a la administración pública.

Seguimos avanzando con diálogo, apertura y trabajo constante. pic.twitter.com/ztVmHAlhBh — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 6, 2026

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¿Cuándo se votará el Plan B electoral?

Por lo pronto, este martes se aprobará en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral el llamado Plan B, y el miércoles se discutirá en el Pleno este asunto y otro que tiene que ver con aumentar las facultades de la Secretaría de Infraestructura en la construcción vivienda, inmuebles escolares y obra hospitalaria.

“El próximo miércoles tendremos en el Pleno la discusión y en su caso aprobación del llamado Plan B, que solo contempla tres artículos, el 115, el 116 y el 134, propuestos a modificar. Y el jueves es probable que tengamos una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se otorgan facultades a la Secretaría de Infraestructura”. —

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¿Qué otras leyes se aprobarán esta semana?

Por lo pronto, Ricardo Monreal dijo que este marte sel Pleno de la Cámara de Diputado aprobará dos leys una en materia laboral y otra que modifica la Ley General de Derechos de Autor

“La discusión y, en su caso, aprobación de dos leyes: la ley laboral y la ley de derechos de autor, en materia de derechos de autor y propiedad industrial, esto que planteó la presidenta en su iniciativa para proteger a artistas y a todos aquellos actores o que se dedican al doblaje, y conciliar con las plataformas. Seguramente se va a modificar la minuta que está en el Pleno. Estamos revisando y acercándonos con los beneficiarios de la ley, con los colectivos”. —

A través de un video mensaje, Ricardo Monreal habló de la agenda legislativa de esta semana en la Cámara de Diputados y en la que destaca el polémico Plan B.

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