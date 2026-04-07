Sueros vitaminados en Sonora: Esto revelan autoridades tras seis muertes en clínica

Por ahora solo se ha detectado evidencia de una alta presencia de glóbulos blancos en las personas afectadas / skaman306

En Hermosillo, Sonora, se investiga una posible contaminación bacteriana en los sueros vitaminados aplicados a pacientes en una clínica privada, reveló el secretario de Salud, David Kershenobich.

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¿Qué ocurrió en la clínica de Hermosillo?

El funcionario dio a conocer que la clínica de Hermosillo, donde estas personas recibieron el suero vitaminado, ya fue clausurada y el médico responsable está identificado, sin embargo, evitó confirmar si está detenido o prófugo.

“La clínica se clausuró de inmediato, este, se aislaron todos, no tuvimos los datos al principio porque la fiscalía recogió todos los expedientes del caso. Sí, la clínica está clausurada y lo que nos interesa es la medida preventiva al resto también de la situación. Tampoco todavía podemos saber por qué se está haciendo el análisis si fue el suero, si fue el contaminante, qué ocurrió el médico que los administraba, está ya identificado”. —

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Hermosillo, Sonora, 7 de abril de 2026.- Con relación a los hechos vinculados con la administración de soluciones parenterales (sueros) por parte de un médico tratante en Hermosillo,… pic.twitter.com/9zjWbp92YN — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 7, 2026

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¿Cuántas personas resultaron afectadas?

Explicó que la investigación en laboratorio avanza para determinar las causas de las afectaciones en estas personas, además de la investigación por parte de la fiscalía estatal. De los 10 afectados, seis murieron.

“En los sueros de Sonora hay 10 personas que resultaron afectadas, 6 de ellos fallecieron, 2 han sido dados de alta, 2 permanecen hospitalizados, 1 de ellos en estado de gravedad. Hay un décimo primer caso que no recibió suero, pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas, ese ya está dado de alta”. —

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¿Qué indican los primeros análisis médicos?

Explicó que por ahora solo se ha detectado evidencia de una alta presencia de glóbulos blancos en las personas.

“De las muestras que se han obtenido, más bien de los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en algunos de ellos, lo que se tiene es una evidencia de que a lo mejor existe alguna contaminante bacteriana, porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular son fenómenos que se asocian a sepsis. Entonces, este, estamos en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis”. —

Aunque reconoció que tanto el médico como el hospital contaban con permisos y los sueros con revisión de la COFEPRIS, llamó a la población a evitar este tipo de tratamientos que explicó, utilizan algunas personas tras una gran ingesta de alcohol o por cansancio.

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