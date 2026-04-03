“Sueros de colores” son un riesgo innecesario, el doctor Alejandro Macías hace un llamado a no dejarse engañar

Tras la muerte de cuatro personas en Hermosillo por la aplicación intravenosa de sueros “vitaminados”, la alerta crece no solo en dicho estado, sino en otras latitudes, luego de que algunos testigos informaron que el médico tratante fue el mismo y acostumbra viajes constantes a varios estados de la República e incluso a Estados Unidos.

Ante tal situación el infectólogo, Alejandro Macías hizo un llamado a la ciudadanía a no aplicarse los llamados sueros vitaminados, asegura que no cambian en nada la condición de un paciente y por el contrario, pueden llegar a ser un medio de contaminación que va directo a la sangre.

En entrevista para “Así las Cosas” con Verónica Méndez en ausencia de Carlos Loret de Mola, el especialista en infectología, reprobó esta práctica de cultura popular y señaló

“ No tiene ningún sentido, la gente cree que se va a sentir mejor porque le pongan vitaminas y eso es absolutamente falso , primero es innecesario, segundo no te va a servir para nada y te pone en riesgo ya que a veces lo hacen inclusive fuera de condiciones, en casas habitación, en la cochera; la gente cree que un suero de colores le va a mejorar y no es así, señaló el médico.

Es un riesgo absolutamente innecesario y los charlatanes se aprovechan de eso, de esa gente que se cree que se va a sentir algo mejor, pero no es así”. —

Y ante el fallecimiento de cuatro pacientes, dos hombres y dos mujeres en Hermosillo, refirió “lo más probable es que en la solución fue contaminada con una bacteria, alguno de los medicamentos o algo de lo que hicieron en la clínica o el doctor, contaminó el proceso... violando todas las capas que tenemos de inmunidad para ponerte algo directamente en las venas que se va al corazón”.

Refirió que este tipo de mala praxis es buena para algunos médicos, económicamente hablando, pero no para el paciente que innecesariamente cae en este riesgo, por lo que hizo un llamado a consultar con médicos con buenas prácticas y sobre todo no dejarse engañar con “sueros de color

Finalmente, dijo que lo que debemos hacer es equilibrar la alimentación, ya que la única vitamina que podría faltarnos es la vitamina D, que se fija con el sol.

TE PODRÍA INTERESAR: Salud casa por casa atendió a más de 14.5 millones de personas