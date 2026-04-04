Salud y FGR investigan decesos por presuntos sueros vitaminados en Hermosillo

La FGR y Salud realizan el análisis de las muestras correspondientes a cuatro personas fallecidas por la presunta aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo.

Este sábado a través de una tarjeta informativa difundida en redes sociales, la Secretaría de Salud federal informó del caso registrado en una clínica particular de Hermosillo en la que luego de la aplicación de presuntamente suero vitaminado, cuatro pacientes habrían perdido la vida.

En el documento refiere que la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se han coordinado con las autoridades estatales para dar seguimiento al caso.

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Salud refirió que la causa o causas de los cuatro decesos se dará a conocer puntualmente luego del análisis técnico y pruebas de laboratorio que ya se llevan a cabo.

por su parte, la FGJE de Sonora, dio a conocer ayer que realiza la investigación correspondiente en coordinación con Salud, “privilegiando el rigor científico en cada una de las diligencias, por lo que se mantiene a la espera de los resultados de los estudios especializados”.

Asimismo, en sus redes comunicó que “las autoridades de Salud en el estado se han iniciado las acciones para realizar los análisis histopatológicos de las muestras de tejido de las personas fallecidas.

AVANCE INFORMATIVO



Autoridades de Salud de Sonora entregan a laboratorio especializado en Ciudad de México insumos para investigación de la FGJES



Hermosillo, Sonora, 3 de abril de 2026.- Como parte del avance en las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de cuatro… pic.twitter.com/X5rjba6s5H — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 3, 2026

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