Registro Vivienda Bienestar para Adultos Mayores 2026: Guía para solicitar una casa de Conavi

El Registro Vivienda Bienestar para Adultos Mayores 2026 no consiste en la entrega de efectivo, sino en la asignación de inmuebles; revisa esta guía para solicitar una casa de Conavi y conoce los pasos.

Si estás buscando una alternativa para tener una cas propia y ya tienes más de 60 años, existen programas que facilitan el acceso a inmuebles hechos para este sector. No se trata de un apoyo económico, sino de un proceso para integrarse al padrón de beneficiarios que pueden recibir una propiedad adecuada a sus necesidades. Así que, a continuación, te compartimos todo sobre cómo realizar el trámite de forma correcta y la información sobre el registro a Vivienda para el Bienestar para Adultos Mayores 2026 y la guía para solicitar una casa de la Conavi.

¿Cómo solicitar el apoyo Conavi para adultos mayores 2026?

Para solicitar el apoyo Conavi para adultos mayores 2026, es muy importante que sepas que este grupo tiene prioridad en el proceso, pero deben de cumplir con:

No ser dueño de ninguna propiedad o casa propia actualmente.

Tener un ingreso familiar mensual que no supere los $17,800 pesos.

No contar con prestaciones de seguridad social.

No haber recibido este apoyo.

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¿Cómo registrarse en Vivienda para el bienestar?

Para el registro en línea a Vivienda para el Bienestar 2026, solo debes seguir estos pasos desde tu computadora o celular:

Entra directamente a la página de la CONAVI aquí. Haz clic en el botón que dice “Iniciar pre-registro”. El sitio abrirá una ventana donde deberás ingresar tu CURP y darle clic a la lupa. Si los datos son correctos, tu información básica se llenará automáticamente. Mete un correo electrónico y un teléfono que sí revises, pues ahí te llegará la confirmación. Da clic en siguiente y completa los datos de tu ubicación actual, sube la documentación y confirma tu solicitud.

¿Cómo inscribirse a vivienda para el Bienestar 2026?

Para inscribirse a Vivienda para el Bienestar 2026, antes del registro en línea, debes tener lista una carpeta digital con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento y CURP.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de ingresos y comprobante de domicilio.

Documentación de estado civil y certificado de no propiedad.

Carta de no derechohabiencia.

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