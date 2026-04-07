Piden renuncia y juicio político contra Rosario Piedra titular de la CNDH

La diputada federal del partido Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra

Que renuncie la comisionada de Derechos Humanos es la exigencia planteada por una legisladora federal, quien también advirtió sobre la posibilidad de impulsar un juicio político por presuntas irregularidades en la gestión del organismo.

La diputada federal del partido Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra y advirtió que buscará someterla a juicio político por encubrimiento, negligencia y conflicto de intereses.

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Señalamientos por actuación en derechos humanos

A través de una carta dirigida a la ombudsperson, la legisladora de la bancada naranja, le solicitó su dimisión como titular de la CNDH, pues su misión es acompañar a las víctimas y a sus familias. no proteger al Estado y sus integrantes.

Laura Ballesteros criticó la postura de Rosario Piedra en su comunicación oficial sobre el informe de la ONU en el tema de la desaparición de personas en México.

Sostuvo que la defensora de los derechos individuales ha sido negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano, por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis.

🚨ATENCIÓN. He exigido hoy de manera formal, la renuncia de @RosarioPiedraIb, como titular de la @CNDH. Y le notifico la intención de iniciar juicio político por encubrimiento y negligencia.



Por conflicto de intereses como militante de Morena, y ante la negligencia y… pic.twitter.com/5TeEt0JBuI — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) April 6, 2026

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Cifras de desapariciones y exigencia de renuncia CNDH

En una larga misiva la diputada Laura Ballesteros le recordó el incremento de las cifras de personas desaparecidas en más de 20 mil personas, nada más entre 2023 y 2025, periodo en el que Rosario Piedra ya fungía como ombudsperson en México.

Por ello, insistió que la presidenta de la CNDH se debe de ir, y enfrentar ante la justicia mexicana las consecuencias de sus omisiones y solapamientos.

Su negligencia tiene al país hecho una fosa común. Las omisiones y activa defensa al gobierno, y no de las víctimas, son actos de encubrimiento.