Paro transportista no es por gusto: ANTAC

La realidad en las carreteras cuenta una historia muy distinta a las declaraciones oficiales: “Nadie está por gusto, nadie está vacacionando"

El paro de transportistas mantiene afectaciones en diversas carreteras del país, tras casi 24 horas de cierres parciales y totales en distintos puntos.

Autoridades dicen una cosa en el discurso, otra en la realidad, señaló el presidente de la ANTAC, tras la continuidad del paro de transportistas que afecta a la población en varios puntos carreteros.

Siguen los bloqueos de la #ANTAC



A pesar de los bloqueos que afectan a miles de ciudadanos, el mensaje es claro: la vida de los conductores está en riesgo constante:



“Reitero las disculpas a nombre de los compañeros que estén allí. Vamos a ver la posibilidad de que hoy mismo… pic.twitter.com/LnkbGWiy2T — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 7, 2026

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Bloqueos y falta de acuerdos

A casi 24 horas de cierres de algunas vías de comunicación en diversas partes del país, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez Gamboa afirmó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que en el paro “nadie está por gusto, no estamos vacacionando” y que, a pesar de dos reuniones con Carlos Augusto Morales, funcionario del gobierno federal, “no está claro lo que se quiere solucionar”.

Es penoso y preocupante, dijo el conocer que hay personas varadas en las carreteras, pero afirmó que “no tenemos una respuesta clara el problema sigue ahí y los campesinos también siguen en las carreteras”.

Pero refirió “es imposible que hoy lleguemos a un acuerdo cuando hay acuerdos desde hace cinco meses que no se han cumplido”.

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Puntos afectados y continuidad del paro transportistas

Hasta las 23 horas de ayer, el gobierno federal dio a conocer la continuidad en tres puntos carreteros:

Baja California (Mexicali), Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado Guanajuato, Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad Tlaxcala, Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

Ante lo cual el líder de la ANTAC, señaló que la orden era dejar pasar a las personas, y aseguró que si quienes mantienen el paro en estos puntos son de la agrupación, serán notificados nuevamente de dejar pasar a la población, pero que el paro continúa indefinidamente, apoyado por transportistas y agricultores para quienes pidió empatía.