Paro Nacional de Transportistas: ¿Habrá mega bloqueo este lunes 6 de abril 2026?

La movilización sí está confirmada, pero no todos los cierres serían totales. X

El Paro Nacional de Transportistas programado para este lunes 6 de abril de 2026 mantiene en alerta a miles de conductores en México ante la posibilidad de bloqueos en carreteras clave del país. Sin embargo, hasta el momento, autoridades y organizaciones han confirmado que no hay certeza de un “mega bloqueo total”, sino movilizaciones con posibles afectaciones viales.

De acuerdo con reportes recientes, organizaciones como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron la protesta luego de no alcanzar acuerdos con el gobierno federal.

¿Habrá mega bloqueo este 6 de abril?

La movilización sí está confirmada, pero no todos los cierres serían totales. Autoridades y reportes indican que podrían registrarse bloqueos intermitentes, reducción de carriles y protestas en puntos estratégicos, principalmente desde las 7:00 de la mañana.

Esto significa que, aunque no se trate de un cierre absoluto en todo el país, sí se esperan afectaciones importantes en la circulación, sobre todo en accesos a la Ciudad de México y rutas federales.

Carreteras y estados afectados

Entre las vialidades donde se prevén complicaciones destacan:

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Pachuca

México-Puebla

Estas rutas son de las más transitadas del país y conectan con zonas clave del centro.

Además, el paro tendría alcance nacional con presencia en estados como Estado de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Sonora y Tamaulipas, entre otros.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Los transportistas aseguran que la protesta responde a problemas urgentes como:

Inseguridad en carreteras (robos, extorsiones y violencia)

Altos costos del diésel

Mal estado de la infraestructura carretera

Falta de cumplimiento de acuerdos con autoridades

También piden mayor presencia de la Guardia Nacional y mejores condiciones económicas para el sector.

Ante el paro nacional, autoridades han llamado a la población a anticipar traslados y mantenerse informada. Incluso, la Secretaría de Gobernación pidió evitar bloqueos para no afectar a terceros y continuar el diálogo.