Paro transportistas: Alertan Confederaciones y Cámaras empresariales del impacto en abasto y economía nacional

Llaman Concanaco y Concamín a transportistas a privilegiar el diálogo y no interrumpir la cadena se suministro del país.

La CONCAMIN hizo un llamado directo a transportistas a evitar el paro convocado para este 6 de abril y privilegiar el diálogo, al advertir que una suspensión de actividades impactaría gravemente la producción, el abasto y la movilidad en el país.

En un pronunciamiento conjunto con organismos del sector, la Confederación aclaró que no participa en la convocatoria al paro y reiteró su compromiso con la estabilidad económica y la continuidad de las actividades productivas.

Junto con asociaciones como la CANACAR, la CANAPAT, la ANTP y la ANPACT, subrayó que el sector enfrenta retos importantes, pero estos deben resolverse mediante la vía institucional.

“La vía adecuada para atender los desafíos del sector es el diálogo permanente, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, evitando acciones que afecten a la ciudadanía”, señaló.

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Impacto en cadenas de suministro y movilidad

La CONCAMIN advirtió que el autotransporte de carga y pasaje es un pilar fundamental para la economía, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en las cadenas de suministro, el comercio y la movilidad de millones de personas.

En ese sentido, alertó que un paro tendría efectos inmediatos en el abasto de bienes y servicios, así como en la operación de empresas en todo el país.

Además, destacó que el impacto sería mayor debido al actual periodo vacacional, cuando aumenta la movilidad y el consumo.

“Cualquier interrupción impacta directamente a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo nacional”, enfatizó el organismo.

Por ello, hizo un exhorto a todas las partes involucradas a evitar medidas que perjudiquen a terceros y a apostar por soluciones conjuntas:

“Hacemos un respetuoso llamado a privilegiar el diálogo constructivo y la búsqueda de acuerdos, garantizando la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica”.

Por último, la Confederación reiteró su disposición para trabajar con autoridades y actores del sector, con el objetivo de atender los desafíos del autotransporte con visión de largo plazo y en beneficio del país.

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Llamado a evitar bloqueos y afectaciones económicas

Ante el paro transportista previsto para este lunes 6 de abril, la confederación de cámaras nacionales de comercio o servicio y turismo (CONCANACO SERVYTUR México) llamó a autoridades y manifestantes a privilegiar el diálogo y evitar bloqueos que comprometan el abasto, el libre tránsito y la actividad económica en el país.

El organismo cúpula del sector terciario, advirtió que una eventual interrupción en carreteras y corredores logísticos estratégicos podría afectar la distribución de mercancías, la movilidad de trabajadores y el flujo de consumidores, con impactos directos en miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el presidente del organismo Octavio de la Torre, los bloqueos no solo impactan al transporte de carga, sino que repercuten en toda la economía cotidiana, desde el encarecimiento de productos hasta retrasos en entregas y pérdida de ingresos familiares.

“Cuando se interrumpe la circulación, también se presiona el abasto, se encarecen costos, se retrasan entregas y se compromete el ingreso de miles de familias”, alertó la Confederación.

Asimismo, reconoció que existen demandas legítimas del sector transportista, como la inseguridad en carreteras, la extorsión y los altos costos operativos, que deben ser atendidas con prontitud por las autoridades.

Ante el paro transportista, el diálogo es clave para proteger el abasto, el libre tránsito y la economía cotidiana. 🚛🇲🇽



CONCANACO SERVYTUR llama a privilegiar los acuerdos y la responsabilidad compartida para evitar afectaciones a la movilidad, al suministro y a miles de… pic.twitter.com/1CVUdsr0LE — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) April 5, 2026

No obstante, subrayó que estas inconformidades no deben resolverse afectando a terceros ni poniendo en riesgo derechos fundamentales como el trabajo y el libre tránsito.

En este sentido, el presidente del organismo, Octavio de la Torre, enfatizó la necesidad de soluciones inmediatas:

“México necesita carreteras seguras, libre tránsito y certeza para trabajar. Atender las causas que originan una protesta es indispensable, pero también lo es dar seguimiento efectivo a las mesas de trabajo ya existentes y evitar que esta situación detenga el abasto”.

Asimismo urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a dar resultados a las mesas técnicas ya instaladas, fortalecer la coordinación institucional y garantizar corredores de libre tránsito, especialmente para alimentos, medicinas y bienes esenciales.

También pidió reforzar la información pública en tiempo real sobre cierres carreteros, rutas alternas y riesgos operativos para reducir la incertidumbre entre empresas y ciudadanía.

La CONCANACO reiteró que los negocios familiares son los más vulnerables ante este tipo de escenarios, ya lo que incluso un solo día de afectaciones puede comprometer ventas, nómina y cumplimiento con proveedores.

Finalmente, hizo un llamado a los manifestantes a evitar acciones que paralicen la economía:

“Manifestarse es un derecho; impedir que las familias trabajen o se abastezcan no debe convertirse en el costo de una inconformidad”, señaló.

ahz.