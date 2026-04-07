Niegan análisis clínicos a madre de víctima por sueros vitaminados en Sonora; caso se encuentra en investigación

En Hermosillo, Sonora diez personas resultaron afectadas de las cuales seis murieron, por la aplicación de sueros vitaminados aplicados a pacientes por una clínica privada. En entrevista con Arely Paz, Zulema Yasmín, madre de Zahid Castro Lagarda, quien perdió la vida dijo que las autoridades les han informado que el caso se encuentra en investigación y que contacto la clínica a través de Facebook.

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¿Qué denunció la madre de la víctima?

“Vinieron por mi nuera nada más para ampliar la declaración el fin de semana y para que les entregáramos el suero que teníamos… mi hijo aquí se lo había quitado, pues el suero aquí lo tenía, el frasco más bien tenía muy poco líquido ya, pero pues lo entregamos a la Fiscalía para que lo analizaran ellos.

📌Zahid Alberto Castro Lagarda falleció el pasado 30 de marzo, dos días después de haberse sometido al tratamiento en su domicilio por personal del doctor Jesús Maximiano.#AlAire | Sra. Zulema Yasmín, mamá de Zahid Castro Lagarda, una de las víctimas de la aplicación del suero,… pic.twitter.com/szUDbObSic — W Radio México (@WRADIOMexico) April 7, 2026

¿Por qué no han entregado los análisis clínicos?

Zulema Yasmín quien exige justicia comentó que en el hospital les informaron que la causa de la muerte de Zahid Castro Lagarda fue por posible rickettsia o dengue hemorrágico; no les entregaron los análisis clínicos y aunque los han solicitado les dan negativas.

“Nunca fue a la clínica en sí, él nada más hablaba y de ahí mismo te mandaban a la enfermera, no era la misma persona, eran distintas enfermeras, siempre venían de Sonora de ese mismo lugar, de un mismo teléfono, de un mismo establecimiento… vino la enfermera aquí a casa, le puso el suero y ella se iba y él ya se lo desconectaba, y desde que se lo quitó, se metió a bañar, porque se puso más mareado”.

¿Cómo ocurrió la aplicación del suero?

La aplicación del suero se la realizó una enfermera que acudió a su domicilio el sábado 28 de marzo a medio día, al terminar la aplicación comenzó a sentirse mareado y se desmayó. Lo trasladaron al Hospital General de Hermosillo donde fue atendido por una deshidratación, en la noche lo dieron de alta y volvió a ingresar el domingo en muy malas condiciones, con hemorragia, poca vista y respiración; el lunes a las cinco de la mañana falleció.

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