Seis muertes en Hermosillo: Fiscalía investiga al mismo doctor por recetar sueros vitaminados

Un caso que ha generado alarma en Sonora y en todo México. La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga la muerte de seis personas en Hermosillo, presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada.

De acuerdo con información oficial de autoridades sanitarias y ministeriales, todas las víctimas recibieron tratamientos intravenosos conocidos como “vitamin drip”, una práctica que ha ganado popularidad como terapia de bienestar, pero que también ha sido cuestionada por especialistas.

¿Qué ocurrió en Hermosillo?

Las investigaciones apuntan a que un mismo médico fue quien prescribió, preparó y administró los sueros en todos los casos.

En total, se reportan nueve personas afectadas: seis fallecidas, una hospitalizada en estado grave y dos más que ya fueron dadas de alta.

Los pacientes comenzaron a presentar síntomas severos tras la aplicación, como vómitos, desmayos, hemorragias internas y fallas en órganos vitales, lo que encendió las alertas médicas.

Fiscalía y autoridades ya investigan

La Fiscalía de Sonora abrió al menos seis carpetas de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencia médica.

Como parte de las diligencias, autoridades aseguraron medicamentos, expedientes clínicos y soluciones intravenosas utilizadas en la clínica. Además, las muestras fueron enviadas a instancias federales, incluida la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para su análisis.

El establecimiento donde ocurrieron los hechos también fue intervenido y permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

¿Qué son los sueros vitaminados?

Los llamados sueros vitaminados son mezclas de vitaminas y minerales administradas por vía intravenosa. Se promocionan como tratamientos para mejorar la energía, desintoxicar el organismo o acelerar la recuperación física.

Sin embargo, expertos han advertido que su uso sin supervisión adecuada puede representar riesgos graves para la salud, especialmente si las sustancias no están correctamente formuladas.

Un caso que genera preocupación

Este caso ha encendido las alarmas sobre la regulación de estos tratamientos en México.

Las autoridades señalaron que los resultados de laboratorio serán clave para determinar si hubo contaminación, errores en la preparación o una posible mala práctica médica.

Mientras tanto, familiares de las víctimas exigen justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

La investigación sigue en curso, pero el caso ya dejó una advertencia clara: los tratamientos alternativos sin control pueden tener consecuencias fatales.