Fin de vacaciones Semana Santa: Cuándo regresan los niños de la SEP a clases y los estudiantes de la UNAM, IPN y UAM

Estas con las fechas en que los alumnos de los diversos niveles educativos vuelven a las escuelas.

Recientemente, la duda sobre cuándo regresan los estudiantes a la escuela surgió entre muchos padres y tutores. Aquí te contamos todos los detalles de lo que dictan los calendarios escolares en los 3 niveles educativos sobre las vacaciones de Semana Santa 2026.

Este lunes el tráfico del Valle de México volvió casi a la normalidad con la reanudación de las actividades laborales de los trabajadores, que este 6 de abril volvieron a sus puestos tras el puente oficial de Semana Santa.

Así como la Ley Federal del Trabajo (LFT) dictó que los empleados regresarían a sus labores, los calendarios escolares también tienen definida su fecha para volver a las aulas y muchos se preguntan si los estudiantes de nivel básico, medio y superior también reanudaron sus actividades. Es por eso que a continuación te contamos cuándo regresan los estudiantes de escuelas públicas a clases.

¿Cuándo regresan los estudiantes a la escuela?

Cada nivel educativo y cada institución tiene una fecha distinta para reanudar sus actividades presenciales.

Cuándo regresan los niños de la SEP a clases

Esta es una pregunta que muchos padres y tutores se plantearon este lunes luego de que muchos volvieron al trabajo. Sin embargo, no hubo de qué preocuparse, pues de acuerdo a lo que dicta el calendario oficial de la SEP, los niños de educación básica de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, regresarán a las aulas el próximo lunes 13 de abril de 2026 en todo el país.

SEP adelanta regreso a clases: Fecha oficial del fin de las vacaciones de Semana Santa 2026

Cuándo regresan las prepas a clases tras Semana Santa

De acuerdo al calendario de la UNAM, tanto alumnos del CCH como de prepa (ENP), ya terminaron sus vacaciones y esta semana vuelven a clases, el 6 de abril.

Por su parte, el IPN, al igual que los niños de la SEP, marca el lunes 13 de abril como la fecha en que las vocacionales reanudan sus actividades.

Cuándo vuelven a clases los universitarios

La Universidad Nacional Autónoma de México concluye su receso el 6 de abril y reanuda clases el 7 de abril.

El Instituto Politécnico Nacional extiende el periodo hasta el 13 de abril, con regreso el 14 de ese mes.

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana cierra su trimestre el 1 de abril, detiene actividades los días 2, 3 y 4, y vuelve a clases el 5 de abril.

Semana Santa 2026: la razón real por la que cambia de fecha cada año y no es casualidad

Ahora que sabes las fechas en que los estudiantes volverán a las escuelas deberás timar en cuenta que el tráfico habitual de las ciudades incrementará la próxima semana, cuando los niños de la SEP regresen a clases.