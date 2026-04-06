SEP adelanta regreso a clases de Semana Santa 2026: Fecha oficial del fin de las vacaciones

El ajuste de este año hace que la SEP adelanta regreso a clases de Semana Santa 2026 respecto al ciclo anterior, cuando el descanso terminó hasta el 25 de abril; por ello, confirma aquí la fecha oficial del fin de las vacaciones para este 10 de abril.

Si ya estás organizando los pendientes para que los niños vuelvan a las aulas, es importante que consideres que el calendario de este año se desplazó ligeramente respecto al periodo anterior. A diferencia del ciclo 2024-2025, el descanso se recorrió en el calendario escolar, lo que implica que el retorno a las actividades escolares ocurra unos días antes de lo que estábamos acostumbrados. Para que prepares todo con tiempo y no te agarren las prisas, revisa por qué la SEP adelanta regreso a clases de Semana Santa 2026 y conoce la fecha oficial del fin de las vacaciones.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa de 2026?

Las vacaciones de Semana Santa de 2026 para estudiantes de la SEP terminan el viernes 10 de abril. En esta ocasión, el periodo vacacional está marcado del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, lo que significa que el “break” llegó incluso antes de lo que muchos esperaban.

Para que dimensiones la diferencia, estas vacaciones se adelantaron de forma considerable, ya que en el ciclo escolar 2024-2025, los estudiantes terminaron su descanso hasta el viernes 25 de abril.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vacaciones de Semana Santa 2026 serán más largas? Estas son las fechas de acuerdo con el calendario de la SEP

¿Cuándo entran a clases después de Semana Santa de 2026?

Los estudiantes entran a clases después de Semana Santa de 2026 el lunes 13 de abril. A partir de esa fecha, se reanudan las actividades normales en todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria del país.

¿Cuándo son las vacaciones en junio o julio?

Las vacaciones de verano, que marcan el fin del año escolar, comienzan en el mes de julio. Según el calendario escolar, el periodo vacacional de verano inicia el sábado 18 de julio de 2026, justo después de que concluyan las evaluaciones y la entrega de boletas del ciclo escolar.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Viajarás en Semana Santa? Estos son 5 pueblos mágicos baratos y cercanos a la CDMX