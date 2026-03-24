Vacaciones Semana Santa 2026 en UNAM, IPN y UAM: ¿Hasta cuándo regresarán los alumnos de nivel superior?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 no serán iguales para todos los estudiantes en México, especialmente en universidades de la Ciudad de México como la UNAM, el IPN, la UAM y la UACM.

Aunque muchas personas creen que todas tienen el mismo calendario, la realidad es otra. Hay una universidad que tendrá las vacaciones más largas en 2026, así que te dejamos todas las fechas que tendrán los estudiantes de nivel superior en esta Semana Santa.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 para la UNAM, UAM, IPN y UACM?

En general, el periodo de Semana Santa en México se concentra entre finales de marzo e inicios de abril, con fechas clave del 29 de marzo al 5 de abril. Sin embargo, cada universidad organiza su calendario académico de forma distinta, lo que hace que los días de descanso varíen considerablemente.

Por lo que cada universidad tendrá este periodo vacacional de acuerdo a su calendario oficial, es decir:

Vacaciones Semana Santa 2026 IPN : del 30 marzo al 13 de abril

: del 30 marzo al 13 de abril Vacaciones Semana Santa 2026 UNAM : del 30 de marzo al 6 de abril

: del 30 de marzo al 6 de abril Vacaciones Semana Santa 2026 UAM : 2, 3 y 4 de abril únicamente, aunque el trimestre para ellos y ellas termina el 1 de abril (tómalo en cuenta)

: 2, 3 y 4 de abril únicamente, aunque el trimestre para ellos y ellas termina el 1 de abril (tómalo en cuenta) Vacaciones Semana Santa 2026 UACM: del 30 de marzo al 6 de abril

Vacaciones Semana Santa 2026 UNAM, UAM, IPN y UACM Ampliar

¿Por qué no todas las universidades tienen las mismas vacaciones?

A diferencia de la educación básica, las universidades en México tienen autonomía para definir sus calendarios académicos. Esto significa que cada institución decide la duración de semestres, trimestres o cuatrimestres. También deciden sus propios periodos de evaluación y tiempos de descanso.

Por eso, mientras algunas optan por pausas largas para reorganizar actividades, otras reducen el periodo para mantener el ritmo académico.

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Los descuentos reales que tienen estudiantes de UNAM, IPN, UAM y UACM estas vacaciones de Semana Santa 2026

Ser estudiante de universidades como la UNAM, el IPN, la UAM o la UACM no solo implica clases, también abre la puerta a descuentos que muchos ni siquiera saben que existen. Por ejemplo, con credencial vigente, estudiantes pueden pagar desde entradas más baratas en cine y acceso gratuito o con descuento a museos y zonas arqueológicas en todo el país.

En el mundo digital, los alumnos pueden acceder a servicios como plataformas de música con precio reducido usando su correo institucional, además de software gratuito o con descuentos importantes para estudiar.

Y no solo eso, hay promociones en librerías, restaurantes, gimnasios e incluso viajes, todo con solo mostrar la credencial de estudiante, que funciona como una especie de “llave” para ahorrar en el día a día.