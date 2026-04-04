Mx - Semana Santa 2026: la razón real por la que cambia de fecha cada año y no es casualidad. (Photo by Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images) / Agencia Press South

La Semana Santa gira alrededor de la Pascua, el día central del calendario cristiano. Su fecha se establece con una regla precisa, la celebración del primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, fijado convencionalmente el 21 de marzo. Esa combinación, equinoccio, fase lunar y día de la semana, es la que provoca que la celebración cambie cada año.

En la práctica, esto significa que la Pascua puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de ahí se acomodan el resto de las fechas. El Domingo de Ramos una semana antes, y el Jueves y Viernes Santo en los días previos. No hay margen para la improvisación; todo responde a un cálculo que mezcla astronomía y tradición religiosa.

Por qué la Semana Santa se celebra en fechas distintas cada año

La fórmula actual fue establecida en el Concilio de Nicea, cuando la Iglesia buscó unificar la celebración de la Pascua. Hasta entonces, distintas comunidades cristianas la conmemoraban en fechas distintas, lo que generaba desorden litúrgico y diferencias de práctica.

El acuerdo fijó un criterio común basado en el ciclo lunar, pero no en la observación directa del cielo, sino en tablas eclesiásticas. Es decir, la “luna llena” que se usa para el cálculo no siempre coincide exactamente con la astronómica, sino con una proyección establecida por la tradición.

RECOMENDADO: El Papa León XIV critica la guerra y el poder en su primera Semana Santa

La conexión con el calendario judío

El origen de esta lógica no es casual. La Pascua cristiana está históricamente vinculada a la festividad judía de Pésaj, que también se rige por un calendario lunar. Según los relatos bíblicos, la crucifixión de Jesús ocurre durante esta celebración, lo que marcó la relación entre ambas fechas.

Por eso, aunque con el tiempo se separaron los calendarios, la estructura lunar se mantuvo. La Iglesia adoptó su propio método de cálculo, pero conservando esa referencia original. Es una de las razones por las que la Semana Santa no puede fijarse como una fecha estática en el calendario gregoriano.

Por qué no coincide en todo el mundo

No todas las iglesias celebran la Semana Santa al mismo tiempo. La Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias protestantes utilizan el calendario gregoriano, mientras que la Iglesia Ortodoxa sigue el calendario juliano para estos cálculos.

Esa diferencia provoca que, en algunos años, las fechas no coincidan. Aunque el principio es el mismo, luna llena posterior al equinoccio, el desfase entre calendarios modifica el resultado final. Así, la Semana Santa puede celebrarse en momentos distintos dependiendo de la tradición religiosa.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Semana Santa: De clásicos a cine mexicano, 5 películas ideales que debes tener en tu lista

Un calendario que mira al cielo

La Semana Santa no se mueve por capricho ni por ajustes modernos al calendario. Su fecha responde a una regla concreta que cruza el equinoccio de primavera con la primera luna llena y, a partir de ahí, fija el domingo clave. Es un cálculo definido hace siglos que sigue aplicándose sin cambios de fondo.

Por eso cada año cae en días distintos. No es una anomalía, sino la consecuencia de un sistema que depende de ciclos que no encajan de forma exacta con el calendario civil. Mientras esos ritmos sigan marcando el punto de partida, la Semana Santa va a seguir desplazándose entre marzo y abril.