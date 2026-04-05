“La Pascua no termina en el templo”: Iglesia exige a políticos y sociedad pasar de los discursos a los hechos

No quedarse atrapado en la noche y descubrir que la vida puede abrirse paso donde todo parecía perdido, fue el llamado que este domingo hizo la Iglesia Católica a los integrantes de la política del país.

¿Cuál fue el mensaje de la Iglesia durante la Pascua?

A través de la editorial “Desde la Fe”, la Arquidiócesis Primada de México indicó que en la Pascua, es posible hacer realidad que “Cristo ha resucitado”, ya que afirmó que si la muerte no tiene la última palabra, entonces tampoco la tienen el miedo, la violencia, la indiferencia o el dolor que hoy atraviesan tantas historias.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Semana Santa 2026: la razón real por la que cambia de fecha cada año y no es casualidad

¿A quiénes pidió voltear a ver en esta celebración?

La iglesia pidió que durante esta fiesta católica, se invita a mirar más allá y reconocer a quienes viven una “Pascua distinta”: las familias que buscan a sus desaparecidos, quienes viven las heridas de una violencia que no se agota, los enfermos que enfrentan la incertidumbre de un diagnóstico, los migrantes que caminan sin certezas, los adultos mayores que se sienten solos, los jóvenes que no encuentran un lugar donde construir su futuro, los que piensan en este momento en quitarse la vida.

“Ante ellos, este tiempo es una oportunidad para hacerles ver con hechos que no están solos. No bastan los discursos o las promesas. Lo que hace falta es escuchar. Escuchar sin filtros ideológicos, sin prejuicios, sin reducir el dolor ajeno a una postura o a la agenda de unos cuantos. Y después de escuchar, atender sus necesidades”, señaló.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: La violencia en México no comienza en las calles, sino en los hogares fracturados: Iglesia Católica

¿Qué pidió la Iglesia a políticos y sociedad?

En el texto, la Arquidiócesis, pidió a los políticos, a los líderes sociales, a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de restaurar todo lo que ha sido roto, de acompañar a quienes han sido lastimados en su fragilidad.

“Para quienes forman parte activa de la sociedad, especialmente los laicos: recuerden que no estamos llamados a una fe intermitente, de temporadas o de una semana. Estamos llamados a ser puentes, artesanos de paz y unidad.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Iglesia Católica condena el asesinato del alcalde de Uruapan y exige combatir el verdadero crimen

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.

También los convocó a trabajar por la paz que enfatizó no es algo lejano y significa construir puentes donde otros levantan muros, es defender la dignidad de quien no tiene voz, es apostar por la reconciliación cuando lo más fácil es dividir. Es, en el fondo, tomarse en serio la vida del otro.

“La Pascua, entonces, no termina en con la Misa en la iglesia. Comienza ahí, pero se extiende en la casa, en la calle, en las decisiones cotidianas, en la manera en que miramos y tratamos a los demás. Porque si Cristo ha vencido a la muerte, eso debería notarse en la forma en que vivimos”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información