La violencia en México no comienza en las calles, sino en los hogares fracturados: Iglesia Católica

La violencia en México no es exclusivamente un problema de seguridad pública, advierte la Iglesia Católica y llama a fortalecer los vínculos familiares. / Paul Gorvett

Invertir en los vínculos familiares, fue el llamado que este domingo hizo la Iglesia Católica al referirse a la violencia familiar México. Al afirmar que la violencia ésta no es exclusivamente un problema de seguridad pública, habló de la necesidad de ejercer la paz desde el núcleo familiar pues afirmó que la violencia , tiene su origen en el deterioro de la familia.

A través de su editorial de la publicación semanal Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que el debilitamiento de los lazos afectivos, la ausencia de diálogo y el crecimiento de niños en contextos adversos generan heridas emocionales que impiden aprender a amar, fomentando una “cultura del descarte”.

Mencionó que en las nuevas generaciones, muchas niñas y niños crecieron en contextos adversos como separación, violencia intrafamiliar, abandono o carencias afectivas profundas por lo que manifestó que la familia es la escuela fundamental del humanismo donde se aprenden valores como el perdón y el respeto; por ello, se afirma que sin familias sanas no habrá paz duradera en el contexto de la Violencia familiar México.

Anuncian Mes de la Familia con actividades formativas

Ante ello llamó a invertir en los vínculos humanos, educar en la defensa de la vida y recuperar la presencia en el hogar y como una acción concreta informó que realizará el “Mes de la Familia” con talleres, conferencias y un festival dedicado a las familias el próximo 7 de marzo en el Seminario Menor.

Finalizó indicando que la violencia no se derrota solo con fuerza, sino desarmándola con amor aprendido desde la infancia, en referencia a la problemática de la violencia familiar México.