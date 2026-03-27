México registra más de 130 mil desaparecidos desde 2006, informó Claudia Sheinbaum |VIDEO

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó este viernes que el registro de personas desaparecidas en el país alcanzó 130 mil 178 del 2006 a la fecha.

¿Qué revela el nuevo informe sobre personas desaparecidas?

Después de varios meses de postergar la información, este viernes se hizo público el reporte federal sobre desapariciones.

En la conferencia de prensa de hoy, la Presidenta estuvo acompañada de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la Conferencia del Pueblo, @Maffiguer, titular del @SESNSP, informó sobre el estatus del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La mayoría de las personas reportadas han sido localizadas, principalmente con vida y sin estar vinculadas a un delito.… pic.twitter.com/USicBtdWzA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 27, 2026

Los funcionarios explicaron tanto la estrategia de búsqueda, la integración de los registros y los mecanismos para prevenir las desapariciones.

En esta radiografía de personas no localizadas del 2006 a la fecha, en la llamada guerra contra el narco, se tienen:

130 mil 178 desaparecidos de los cuales el 69% no tienen datos suficientes en el registro para la búsqueda no se ha detectado alguna actividad.

De los 130 mil 178 desaparecidos 46 mil 742 no tienen datos para la búsqueda.

¿Cuál es el perfil de las personas no localizadas?

De las personas no localizadas, el 78 por ciento son hombres de entre 30 y 59 años y el 22 por ciento son mujeres entre 18 y 29 años.

Del periodo de la llamada Guerra Sucia hay dos mil 356 desaparecidos, hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005.

40 mil 308, tienen datos suficientes para la búsqueda y presentaron actividades después de su desaparición.

También 43 mil 128 registros tienen datos para su búsqueda, pero no han presentado registros después de su desaparición.