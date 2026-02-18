México enfrenta una epidemia de violencia contra las mujeres con cifras alarmantes, alerta la ONU

En 2024 se registraron más de 80 mil feminicidios en el mundo; el 60% fueron cometidos por parejas o familiares, de acuerdo con cifras expuestas por la ONU.

La violencia contra las mujeres en México es una epidemia. Así de contundente fue el mensaje de la Organización de las Naciones Unidas durante el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, donde señaló que, aunque el gobierno ha firmado acuerdos internacionales e implementado avances en el reconocimiento jurídico, la realidad en las calles y en los juzgados es distinta.

Desde la Cámara de Diputados, Reem Alsalem, relatora especial del organismo, destacó que solo en 2024 se registraron cifras alarmantes con más de 80 mil feminicidios en todo el mundo, de los cuales el 60% ocurrieron a manos de parejas o familiares; es decir, al menos 137 mujeres fueron asesinadas cada día.

Esto apenas es la parte visible de la crisis, apenas el feminicidio cometido por familiares y parejas, porque el feminicidio está subregistrado de manera muy grave y significativa. — ONU.

De acuerdo con la periodista Maritza Pérez, en México, durante el último año, estados como Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Tabasco y Campeche concentraron la mayor tasa de víctimas de este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las desapariciones forzadas y el crimen organizado, también relacionados con la trata de personas, forman parte de los fenómenos que explican el aumento de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la disparidad entre las promesas del Estado y su ejecución, incluso a nivel estatal, apunta Reem, se mantiene. Señaló la corrupción y la impunidad como factores persistentes, y también atribuyó la situación a la militarización y a las políticas de austeridad, que han permitido que esta crisis se multiplique.

Sin embargo, tampoco dejó fuera la misoginia y las fuerzas patriarcales como elementos que perpetúan la violencia contra mujeres y niñas, tanto en entornos físicos como digitales.

Han construido discursos que legitiman ataques, la explotación, la mercantilización, la pornificación, sexualización y la deshumanización de mujeres y niñas. — ONU.

