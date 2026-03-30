Presunto feminicida liberado en CDMX: familia denuncia riesgo e impunidad

Mario Alberto "N" presunto feminicida de Maciel en 2019 en la colonia Álamo de CDMX fue liberado por una jueza sin brazalete ni medidas cautelares sin que el proceso haya concluido, señalan familiares de la víctima.

Sin concluir jurídicamente un caso, la juez, Amarande Riojas Orozco, juez de Amparo en la Ciudad de México, decidió otorgar libertad al presunto feminicida de mi madre, ahora tenemos mucho miedo de que esta persona esté afuera, afirmó Austria, hija de la víctima de feminicidio y cuyo responsable señala fue Mario Alberto “N”, quien actualmente se encuentra en arraigo domiciliario sin brazalete y “representa un peligro para otras mujeres”.

Denuncian irregularidades en el proceso judicial

En el espacio de “Así las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, Austria Pamela, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, quien fue drogada, golpeada y asesinada el 17 de marzo de 2019 en la colonia Álamo de la Ciudad de México (CDMX), afirma que solo por presión en redes lograron la localización del presunto feminicida de su madre, pero sirvió de poco, ya que actualmente se encuentra bajo libertad condicional, sin un brazalete ni mayor medida cautelar, sin que el proceso haya llegado a su fin.

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“Estamos ante una injusticia total”, afirmó Austria para W Radio en donde dijo “vamos a levantar la voz, ahorita vamos a presentar una queja en contra de la jueza, la decisión que ella tomó es una burla”.

Detalló que la jueza es de la Ciudad de México escogió el caso en el mes de septiembre sin que en ningún momento se haya puesto en contacto con ella o le haya indicado cómo iba el proceso por lo que recurrió a redes para hacer público un video en el que pidió “no me dejen sola” y condenó la orden de la jueza penal federal.

🔴La jueza Amarande Riojas Orozco decididó otorgar libertad al feminicida de su mamá, Mario Alberto Sabag Corona.#AlAire | Austria Pamerla, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, en #AsíLasCosasConLoret.



🎙️Con Verónica Méndez.

🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/1oaA2pYwi6 — W Radio México (@WRADIOMexico) March 30, 2026

Familia anuncia acciones legales y protestas

Por la falta tan grave de la juez, Austria afirmó que presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina; asimismo, dijo harán marchas y manifestaciones para obtener justicia.

Y reiteró la liberación del feminicida de su mamá una injusticia desde cualquier ángulo incluso dijo “para las mujeres que se pueden topar con él porque es una persona muy peligrosa”.

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