Jeffrey Epstein: La serie que pondrá el foco en lo que pocos contaron

Mx - Caso Jeffrey Epstein llega a la tv y causa conmoción en redes sociales / Austin American-Statesman/Hearst

El caso de Jeffrey Epstein sigue generando impacto años después, ahora con un nuevo giro en la pantalla. La actriz Laura Dern encabezará la primera serie de ficción basada en este escándalo que sacudió a las élites políticas y empresariales.

A diferencia de otros proyectos, esta producción no se centrará en el magnate, sino en la investigación periodística que ayudó a destapar el caso y llevarlo nuevamente ante la justicia.

¿De qué tratará la serie sobre Jeffrey Epstein?

La serie estará basada en el libro ‘Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story’, escrito por la periodista Julie K. Brown, quien fue clave para reabrir el caso.

Laura Dern interpretará precisamente a Brown, una reportera del Miami Herald que durante años investigó la red de abuso, logrando identificar a decenas de víctimas y evidenciar acuerdos judiciales que protegieron a Epstein. La historia se enfocará en ese proceso, entrevistas con sobrevivientes, revisión de documentos y el trabajo detrás de una investigación que terminó provocando nuevas detenciones, incluyendo la de Ghislaine Maxwell.

Mx - Caso Jeffrey Epstein llega a la tv / SOPA Images Ampliar

¿Quién está detrás del proyecto?

La serie será producida por Sony Pictures Television y contará con nombres importantes en la industria. Entre ellos destaca Adam McKay, conocido por proyectos como Succession y The Big Short, quien participará como productor ejecutivo.

El guion estará a cargo de Sharon Hoffman y Eileen Myers, mientras que la propia Julie K. Brown también participará como productora, lo que refuerza el enfoque basado en hechos reales.

¿Cuándo se estrena la serie de Jeffrey Epstein?

Por ahora, la serie aún no tiene plataforma confirmada ni fecha de estreno oficial.

Sin embargo, se prevé que el rodaje comience a finales de 2026, por lo que su lanzamiento podría darse en los próximos años, dependiendo de la producción y distribución.

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¿Por qué la serie de Jeffrey Epstein no contará la historia que todos esperan?

A diferencia de documentales previos, esta serie no pondrá el foco en la figura de Epstein, sino en cómo se construyó la verdad alrededor de su caso.

Esto cambia completamente la narrativa, en lugar de centrarse en el criminal, la historia mostrará el papel del periodismo en destapar redes de poder, evidenciar fallas del sistema y dar voz a las víctimas.

Este enfoque no solo busca contar qué pasó, sino cómo fue posible que durante años el caso permaneciera oculto, lo que podría convertirla en una de las producciones más relevantes sobre el tema.