La película animada que se metió a lo más visto en HBO en México y no deja de subir

Una película animada se ha colocado entre lo más visto en HBO Max en México, logrando posicionarse en los primeros lugares del ranking y convirtiéndose en uno de los títulos más populares del momento.

De acuerdo con datos de audiencia, ‘Bad Guys 2’ es el tipo de contenido que sigue dominando el Top 10 del país, confirmando que la animación no es solo para niños también está arrasando entre adultos.

¿De qué trata ‘Bad Guys 2′?

La película animada ‘Bad Guys 2′, es una secuela que continúa con las aventuras de un grupo de criminales reformados que intentan hacer las cosas bien, aunque el mundo no siempre se los permite.

La película mezcla comedia, acción y un ritmo acelerado que la hace fácil de ver y difícil de pausar, con personajes carismáticos que conectan rápido con la audiencia. Además, su recepción ha sido bastante positiva, alcanzando cerca de 88% de aprobación, lo que refuerza su éxito tanto en cines como en streaming.

'Bad Guys 2' lidera el ranking de películas animadas en HBO Ampliar

¿Por qué esta película está dominando HBO?

El éxito no es casualidad. Hay varios factores detrás de su popularidad:

Personajes carismáticos y humor accesible

Acción constante con ritmo rápido

Una secuela que mejora lo que funcionó en la primera parte

Buen recibimiento por parte del público

También ayuda que la primera entrega ya tenía una base sólida de fans, lo que impulsó aún más el interés por esta nueva historia.

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¿Qué tiene ‘Bad Guys 2′ que la hace tan familiar?

Esta película no solo apuesta por la acción y el humor, también juega con la idea de “cambiar tu reputación”. Los protagonistas intentan dejar atrás su pasado criminal, pero constantemente se enfrentan a un mundo que no confía en ellos.

Ese conflicto entre quién eres y quién quieres ser, es lo que realmente engancha, más allá de la animación o las risas.