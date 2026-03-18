Val Kilmer regresa al cine gracias a la IA: Así será su película póstuma que está causando mucho debate

Val Kilmer regresa al cine gracias a la IA / Stephane Cardinale - Corbis

El actor hollywoodense, Val Kilmer, volvió a convertirse en tendencia global tras confirmarse que “regresará” al cine gracias a inteligencia artificial, a casi un año de su fallecimiento.

Se trata de la película As Deep as the Grave, un proyecto que utilizará tecnología avanzada para recrear su imagen y voz, generando tanto expectativa como polémica en la industria.

¿Cómo “revivirá” Val Kilmer con inteligencia artificial?

De acuerdo con reportes confirmados por medios como Variety, la producción decidió reconstruir digitalmente al actor debido a que no pudo grabar sus escenas antes de morir en 2025. Asimismo, mencionaron que Val Kilmer interpretará a un sacerdote con conexión espiritual con la cultura nativa americana.

Para ello, requirieron archivos reales del actor, material proporcionado por su familia y tecnología IA generativa para recrear su presencia en pantalla. Incluso, la misma familia del actor dió su consentimiento para el uso de su imagen y voz, todo claramente, bajo lineamientos éticos y acuerdos legales.

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¿De qué tratará ‘As Deep as the Grave’ donde saldrá Val Kilmer?

La cinta (dirigida por Coerte Voorhees) es un drama histórico basado en hechos reales. La historia seguirá a arqueólogos que investigan el pasado del pueblo navajo en Arizona.

De acuerdo con fuentes cercanas, la peli combinará exploración cultural, historia y elementos espirituales. Al elenco se le suman Tom Felton, Abigail Lawrie y Abigail Breslin.

¿Por qué este caso de IA está generando polémica?

El uso de inteligencia artificial en actores fallecidos ha reabierto un debate fuerte en Hollywood. En el caso de Val Kilmer, por ejemplo, genera discusión porque no grabó ninguna escena antes de fallecer, por lo que su actuación será completamente recreada y plantea dudas sobre los límites éticos del cine.

Sin embargo, más allá del homenaje al actor, podría marcar un antes y después dentro del mundo de la actuación, el cine y todo sobre el séptimo arte. Esto debido a que expertos señalan que el uso de la IA, plantea riesgos en este arte como:

Pérdida de autenticidad artística

Uso indebido de la imagen

Conflictos legales sobre derechos post mortem

Val Kilmer vuelve al cine con IA / Archive Photos Ampliar

¿Quién fue Val Kilmer?

Val Kilmer fue una de las grandes estrellas de Hollywood en los años 80 y 90. Es recordado por papeles icónicos como:

Iceman en Top Gun

Jim Morrison en The Doors

Batman en Batman Forever

Falleció el 1 de abril de 2025 a los 65 años, tras complicaciones de salud derivadas de una neumonía.