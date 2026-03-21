La serie que no suelta el Top 3 en México en HBO y ya es una de las más vistas del mundo

La serie de HBO que no se despega del top 3 en México

Una serie se mantiene firme dentro del top 3 en México en HBO Max, demostrando que no es una moda pasajera, sino un fenómeno que sigue creciendo día con día. De acuerdo con rankings de audiencia, este título ha logrado mantenerse entre los más vistos del país durante varios días consecutivos.

Así que si no sabes qué ver este fin de semana y quieres distraerte de la rutina, será mejor que le eches un ojo a “The Pitt”. Está llena de trama, realidad y te mantendrá atenta o atento a la pantalla.

¿De qué trata “The Pitt”, la serie de HBO que no se va del top 3?

La historia se desarrolla dentro de un hospital, siguiendo al personal médico que enfrenta jornadas extremas en un sistema de salud colapsado.

Cada episodio muestra situaciones límite, decisiones de vida o muerte y el desgaste emocional de quienes trabajan en urgencias, lo que la convierte en una serie intensa, realista y altamente adictiva. No es solo drama médico, también toca temas humanos, sociales y personales que conectan fuerte con la audiencia.

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¿Por qué ha sido un fenómeno que arrasó hasta con premios?

“The Pitt” está construida casi en tiempo real, lo que hace que cada episodio se sienta urgente, tenso y difícil de pausar. Ese formato, combinado con actuaciones muy sólidas y situaciones extremas, hace que sea prácticamente imposible verla solo un capítulo.

Por eso, aunque ya lleva tiempo disponible, sigue subiendo y manteniéndose en el top 3 de HBO, porque cada vez más gente la descubre y se engancha.

"The Pitt", la serie top 3 de HBO en México Ampliar

Los premios que confirman que TODO el mundo está viendo “The Pitt”

No es solo popularidad, “The Pitt” también arrasó en la temporada de premios.

Ganó el Emmy a Mejor Serie Dramática , además de sumar varias estatuillas importantes como Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en 2025.

, además de sumar varias estatuillas importantes como Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en 2025. Se llevó el Globo de Oro a Mejor Serie de Drama , junto con el premio a Mejor Actor para su protagonista.

, junto con el premio a Mejor Actor para su protagonista. En los Critics Choice Awards, ganó como Mejor Serie Dramática

En pocas palabras, no solo está en el top 3 de HBO en México, también es una de las series más premiadas del momento.

Un fenómeno global que también domina el streaming

Lo que está pasando con esta serie no es casualidad. A nivel mundial, se ha colocado como uno de los contenidos más populares dentro de HBO, incluso alcanzando el puesto número 1 global en la plataforma, superando a otras producciones fuertes del catálogo.

Su éxito ha sido tan grande que no solo lidera rankings, sino que también ha generado conversación constante entre fans y crítica.