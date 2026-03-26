Rosalía en Euphoria: ¿Qué se sabe sobre su misterioso personaje en la temporada 3?

La tercera temporada de ‘Euphoria’ está a nada de comenzar y se espera tenga una trama de un salto de 5 años. En este viaje en el tiempo, se espera que los personajes hayan madurado y uno de los más esperados por sus seguidores es Rosalía que llega como ‘Magick’.

A pocas semanas de su estreno, HBO ha revelado detalles oficiales que permiten entender quién es, qué hace y por qué podría cambiar el rumbo de Rue.

¿Quién es Magick (Rosalía) en Euphoria 3?

Magick es una bailarina de pole dance que trabaja en un club nocturno llamado Silver Slipper, un espacio donde circulan secretos, dinero y situaciones peligrosas. Se trata de un personaje que conoce perfectamente las reglas del lugar y ha aprendido a sobrevivir en ese entorno, lo que la convierte en alguien observador, resistente y con información clave sobre lo que ocurre a su alrededor.

Además, no es una figura pasajera, ya que todo apunta a que el club será un punto central en la narrativa, conectando distintas historias dentro de la temporada. Así que tendremos Rosalía para rato.

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Lo que se sabe sobre el personaje de Rosalía en Euphoria 3

Uno de los detalles más importantes revelados hasta ahora es su vínculo con Rue Bennett, interpretada por Zendaya. Según la descripción oficial, Magick es alguien que “lo ha visto casi todo y vigila de cerca a Rue”

Esto sugiere que su papel no será superficial, sino que podría tener una influencia directa en el desarrollo emocional, y posiblemente, el destino de la protagonista. En una serie donde las relaciones son intensas y muchas veces destructivas, este tipo de conexión abre la puerta a teorías; ¿será una aliada, una guía o alguien con intereses ocultos?

Rosalía como ‘Magick’ y el simbolismo de su nombre dentro de Euphoria

Más allá de lo evidente, el nombre “Magick” no parece casual. En el universo de Euphoria, donde cada personaje representa conflictos emocionales profundos, su nombre podría sugerir transformación, ilusión o manipulación. Al estar ligada a un entorno de excesos y secretos, Magick podría simbolizar ese punto donde la realidad y la percepción se distorsionan, justo como ocurre con muchos personajes de la serie, especialmente Rue.

Así que más que una simple bailarina, Magick podría funcionar como un catalizador narrativo, alguien que altera dinámicas, revela verdades o incluso empuja a otros personajes hacia decisiones límite.