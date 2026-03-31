Hoy No Circula 31 de marzo: ¿Qué autos descansan para cerrar el mes sin multas en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si vas a salir a las calles este 31 de marzo, es vital que verifiques si a tu vehículo le toca “descansar”, ya que las patrullas ambientales mantienen una vigilancia estrecha para evitar que los niveles de ozono se disparen. Aquí te cintamos lo que dicta el Hoy No Circula para las restricciones vehiculares de este martes.

Recuerda que respetar el programa no solo te ahorra una multa considerable, sino que ayuda a mitigar la polución en estos días de alta radiación solar.

¿Qué autos NO circulan este martes 31 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse guardados de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ tienen permitido circular?

Los autos que pueden transitar libremente por la CDMX y el Edomex sin temor a multas son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula en 2026 puede costarte una multa de entre 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del corralón y las vueltas administrativas. ¡Mejor respeta el calendario!