Tenencia y Refrendo gratis en Edomex 2026: Fecha límite para el descuento COMPLETO en abril

El pago del refrendo en 2026 se hace antes del 6 de abril si es que quieres tener el descuento del 100% en la tenencia de tu carro en el Edomex.

Si eres de los que cuida cada peso y no quiere que el pago del coche se convierta en un dolor de cabeza, es momento de que saques la pluma para apuntar. Sabemos que entre los gastos de la casa y el mantenimiento del auto, cualquier ahorro es bueno para tu bolsillo. Así que no dejes que se te pasen los días por desidia, y revisa la fecha límite para el descuento COMPLETO en abril y aprovecha hoy mismo la tenencia y refrendo gratis en el Edomex este 2026.

¿Cuándo se paga el refrendo 2026 Edomex?

El pago del refrendo en 2026 se hace antes del 6 de abril si es que quieres tener el descuento del 100% en la tenencia de tu carro en el Edomex.

¿Cuánto cuesta el refrendo 2026 en el Estado de México?

El costo del refrendo 2026 en el Estado de México quedó de la siguiente manera:

Autos particulares: $990 pesos.

Motocicletas: $731 pesos.

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¿Cómo puedo consultar el pago de la tenencia en el Estado de México?

Para consultar el pago de la tenencia en el Estado de México sigue estos pasos:

Entra al Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex. Ingresa a la sección de “Control Vehicular” y luego a “Trámites Electrónicos”. Solo necesitas tener a la mano tu número de placa. El sistema te arrojará el formato de pago; puedes liquidar ahí mismo con tarjeta o imprimir el formato para ir a bancos o tiendas de autoservicio.

¿Cómo tener la tenencia y refrendo gratis en Edomex 2026?

La forma de obtener la condonación del 100% de tenencia, refrendo y multas es a través del programa de Reemplacamiento Edomex 2026. Tienes hasta el 31 de agosto de 2026 para realizar la renovación de tus placas.

Al actualizar tus láminas, se te perdonan los “accesorios” (multas y recargos) y los adeudos de años previos, siempre y cuando realices el pago de las contribuciones correspondientes a 2025 y 2026.

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