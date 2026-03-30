Hoy No Circula 30 de marzo 2026: ¿Qué placas y engomados descansan este lunes para evitar corralón?( Getty Images )

Si ya estás planeando tu ruta para este 30 de marzo, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permiso para circular.

Recuerda que durante esta temporada, la radiación solar favorece la formación de ozono, por lo que respetar el programa Hoy No Circula es fundamental para mantener la calidad del aire bajo control y evitar que la CAMe active una contingencia.

¿Qué autos NO circulan este lunes 30 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Conductores recibirán multa de hasta 4,000 pesos por usar manos libres en abril

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente este lunes son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Placas para no verificar en CDMX: ¿Qué autos aplican y cómo solicitarlas?

No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).