Condonación de Multas SAT 2026: Pasos para solicitar el 100% de descuento en tus recargos

El Programa de Regularización Fiscal es la vía directa para ponerte al corriente; sigue estos pasos para solicitar el 100% de descuento en tus recargos y aprovecha la condonación de multas del SAT este 2026.

Si ya traes el alma en un hilo porque se te juntaron los adeudos y el SAT ya te mandó avisos, lo mejor es que aproveches el programa de regularización fiscal antes de que la deuda siga creciendo. No tiene caso que sigas regalando dinero en puros intereses cuando existe una opción para limpiar tu historial este año. Para que no te sigan llegando requerimientos a tu buzón tributario, checa bien la cómo funciona la condonación de multas del SAT en 2026 y sigue los pasos para solicitar el 100% de descuento en tus recargos.

¿Cuánto se condona de multas y recargos del SAT en 2026?

Para la condonación de multas del SAT en 2026, el organismo permite descontar hasta el 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución. Este beneficio aplica para quienes paguen el adeudo principal en una sola exhibición.

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¿Cómo solicitar la condonación de multas y recargos del SAT 2026?

Para solicitar la condonación multas y recargos del SAT en 2026, debes ingresar al portal con tu RFC y contraseña para realizar el trámite digital siguiendo estos pasos:

Entra a la sección “Mi Portal” dentro de la web del SAT. Ve a la ruta: Servicios por internet > Servicio o solicitudes > Solicitud. Selecciona el formulario: Formato de solicitud para la aplicación del Estímulo Fiscal LIF 2026. En el campo de Trámite, marca: ESTIMULO FISCAL LIF 2026. En Asunto, escribe: Estímulo fiscal. En Descripción, detalla qué deuda quieres pagar, las fechas y los montos que aparecen en tu notificación. Adjunta los documentos de tu deuda y descarga tu acuse de recibo; es tu comprobante legal ante cualquier aclaración.

¿Cuáles son los descuentos que ofrece el SAT en 2026?

Los descuentos que ofrece el SAT en 2026 consisten en la eliminación total de recargos y multas generados por adeudos fiscales. Este beneficio tiene su fundamento legal en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la LIF para 2026 (Ley de Ingresos de la Federación).

El programa de condonación de multas del SAT 2026 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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