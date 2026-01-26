Programa de Regularización Fiscal 2026: Así obtienes la condonación del SAT del 100% en multas

Conoce cómo puedes liquidar tus deudas con el Programa de Regularización Fiscal 2026 del SAT.

Si tienes una deuda pendiente con el fisco, es momento de que respires tranquilo. Gracias al Programa de Regularización Fiscal 2026, el SAT ha lanzado una oportunidad de oro para que obtengas la condonación del 100% en multas y recargos. Aquí te explicamos paso a paso cómo aprovechar esta regularización fiscal 2026 para ponerte al corriente de forma sencilla antes de que termine el plazo.

¿Cómo funciona el Programa de Regularización Fiscal?

El Programa de regularización fiscal 2026 funciona como si fuera una “limpieza de deuda” total. Su objetivo es que los contribuyentes eliminen el 100% de las multas y recargos que se han acumulado con el tiempo. Para esto, sigue los siguientes pasos:

Ve a la página del SAT e inicia sesión con tu RFC y Contraseña en la sección “Mi Portal”. Ve a Servicios por internet > Servicios o solicitudes > Solicitud. Llena el Formato de solicitud para la aplicación del Estímulo Fiscal LIF 2026 (personas físicas) En Trámite, selecciona: ESTIMULO FISCAL LIF 2026. En Asunto, escribe: Estímulo fiscal En el cuadro de “Descripción”, explica brevemente qué deuda quieres pagar, de qué fechas son y los montos que aparecen en tu notificación del SAT. Adjunta los documentos de tu deuda si los tienes a la mano, envía la solicitud y no olvides guardar tu acuse de recibo, ya que es tu comprobante de que iniciaste el trámite.

¿Cuáles son los beneficios fiscales para 2026?

El principal beneficio de la regularización fiscal 2026 es que te permite “limpiar” tu situación pagando únicamente lo que debías al principio. El SAT borra por completo el 100% de las multas, los intereses y hasta los gastos de cobro.

¿Quiénes pueden recibir la condonación del 100% del SAT?

Las personas físicas y empresas que hayan reportado ingresos menores a los 300 millones de pesos durante el año 2024.

¿Cuándo se puede solicitar la condonación de una multa al 100%?

El Programa de Regularización Fiscal del SAT 2026 aplica para deudas del año 2024 o anteriores que ya hayan sido detectadas por la autoridad. Es decir:

Si debes impuestos , se te perdona el 100% de intereses, gastos de cobro y multas. Esto incluye impuestos propios y los que retuviste (como el IVA o el ISR de tus empleados).

, se te perdona el 100% de intereses, gastos de cobro y multas. Esto incluye impuestos propios y los que retuviste (como el IVA o el ISR de tus empleados). Si la multa vino con un impuesto no pagado , el descuento también es del 100%.

, el descuento también es del 100%. Si es una multa “sola”. Por ejemplo, si se te olvidó presentar una declaración pero no debías dinero, el descuento es del 90%, siempre y cuando entregues el documento que te faltaba.

¿Cuándo termina el Programa de Regularización Fiscal?

Tienes hasta el 31 de octubre de 2026 para aprovechar estos beneficios. Después de esa fecha, el Programa de regularización fiscal 2026 llegará a su fin.