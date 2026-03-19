Ley 73 del IMSS: Jubilados recibirán un aumento para el pago de abril 2026

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen de la Ley 73 recibirán un ajuste en el monto de su pensión durante el pago correspondiente a abril de 2026, como parte de los incrementos aplicados este año.

De acuerdo con información oficial del IMSS, los aumentos en las pensiones están vinculados al ajuste anual del salario mínimo y a la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los jubilados.

Para este 2026, el salario mínimo tuvo un incremento del 13%, lo que impacta directamente en el cálculo de algunas pensiones, especialmente las mínimas garantizadas y ciertos beneficios asociados al régimen de la Ley 73.

¿Qué jubilados por la Ley 73 recibirán el aumento en abril?

El aumento no será igual para todos . El IMSS ha señalado que depende del tipo de pensión, las semanas cotizadas y el salario registrado antes del retiro.

. El IMSS ha señalado que depende del tipo de pensión, las semanas cotizadas y el salario registrado antes del retiro. Además, algunos pensionados podrían ver reflejado un incremento adicional en abril si cuentan con asignaciones familiares, es decir, apoyos económicos por dependientes como cónyuge o hijos.

por dependientes como cónyuge o hijos. Incluso, en ciertos casos específicos, los ajustes pueden ser mayores si se realizaron trámites recientes o si aplican resoluciones legales que modifican el cálculo de la pensión.

¿Cuándo se deposita la pensión de abril?

El pago de abril está programado conforme al calendario oficial del IMSS, sin cambios en la fecha habitual, por lo que los pensionados recibirán su depósito a inicios de mes.

El incremento confirma que las pensiones bajo la Ley 73 continúan actualizándose con base en factores económicos nacionales.

Esto representa un alivio para miles de jubilados, aunque también deja claro que el monto final dependerá de cada caso particular.