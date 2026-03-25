Ayuda para matrimonio del IMSS 2026: Este es el monto del apoyo económico para casados

Basado en el valor de la UMA de 117.31 pesos, el monto del apoyo económico para casados qasciende a 3,519.30 pesos mediante la ayuda para matrimonio del IMSS 2026.

Si acabas de dar el paso de casarte o ya llevas tiempo y cotizas ante el Seguro Social, hay un beneficio que podrías tener disponible y que muchas parejas pasan por alto al organizar sus gastos. No es un préstamo, sino una prestación a la que tienes derecho por tus semanas de trabajo, siempre y cuando cumplas con los requisitos de tiempo y vigencia que marca la ley. Antes de dar cualquier paso, vale la pena que revises los detalles de la ayuda para matrimonio del IMSS 2026 y verifiques si cumples con el perfil para recibir el monto del apoyo económico para casados que se otorga por única vez.

¿Cuánto dinero te dan por la ayuda de matrimonio?

El monto de la ayuda para matrimonio IMSS se calcula con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El apoyo consiste en el valor diario de la UMA multiplicado por 30 días.

En 2026, considerando que el valor de la UMA es de 117.31 pesos, el monto total que recibirás es de 3,519.30 pesos.

¿Cuánto tiempo tengo para solicitar la ayuda por matrimonio del IMSS?

Es importante que sepas que esta prestación la puedes solicitar una sola vez en tu vida laboral. Si ya la usaste en un matrimonio anterior, ya no aplica para el segundo. La buena noticia es que el derecho no prescribe, es decir, no importa si te casaste hace dos o cinco años, siempre y cuando cumplas con las semanas cotizadas y estuvieras vigente ante el IMSS al momento de la boda.

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¿Cuánto tiempo después puedo solicitar la ayuda por matrimonio?

El matrimonio civil debe haberse celebrado con posterioridad al 30 de junio de 1997. Además, toma nota de los requisitos para el trámite:

Tener al menos 150 semanas cotizadas ante el IMSS en el seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez a la fecha de la celebración del matrimonio.

Contar con una relación laboral vigente o estar dentro del periodo de conservación de derechos (hasta 90 días hábiles después de tu baja).

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado en tu Afore (con biométricos y firma digital).

¿Cuánto tardan en depositar ayuda por matrimonio?

De acuerdo con el IMSS, una vez que obtienes la resolución a favor, el asegurado deberá acudir a la Afore donde se encuentra su cuenta individual. Generalmente, el depósito se refleja en un plazo de 5 a 10 días hábiles, dependiendo de los horarios y procesos de tu institución.

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