¿A qué hora ver la Luna Rosa 2026 en México? Esto debes saber

Abril llega con uno de los eventos astronómicos más esperados del año; la llamada Luna Rosa. Este fenómeno no solo marca una de las lunas llenas más importantes del calendario, también está ligado al cambio de estación y a tradiciones ancestrales.

En 2026, la Luna Rosa podrá observarse en México a inicios de abril, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista y sin necesidad de equipo especial.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna Rosa 2026 en México?

La Luna Rosa de 2026 alcanzará su punto máximo el 2 de abril, cuando ocurra la luna llena. En México, el mejor momento para observarla será al atardecer, alrededor de las 18:50 horas (tiempo del centro), cuando comienza a elevarse en el horizonte y se aprecia más brillante.

Como ocurre con este tipo de fenómenos, podrá verse durante toda la noche, pero las primeras horas tras la puesta del sol son las más recomendadas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La NASA anuncia el Eclipse Solar más largo en milenios: Guía completa para no perdértelo

¿Por qué se llama Luna Rosa?

Aunque su nombre puede confundir, la Luna no cambia de color. El término “Luna Rosa” proviene de tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica y hace referencia a la floración de una planta silvestre rosada que aparece en primavera.

También se le conoce como la Luna llena de abril, y en el calendario religioso tiene un papel clave, ya que ayuda a definir la fecha de la Semana Santa.

Mx - Luna Rosa cómo ver en México / dzika_mrowka Ampliar

¿Cómo ver la Luna Rosa desde México?

Uno de los grandes atractivos de este fenómeno es que no necesitas telescopio ni equipo especial para disfrutarlo. Lo ideal es buscar un lugar con poca contaminación lumínica, como:

Zonas alejadas del centro de la ciudad

Parques o áreas abiertas

Azoteas o balcones con buena vista al cielo

Además, se recomienda observar hacia el horizonte este justo después del atardecer, cuando la Luna comienza a salir.

TAMBIÉN PUEDES LEER: NASA confirma la edad del planeta Tierra; Analizan cuánto tiempo de vida le quedan y estiman llegará a esta fecha

¿Qué hace que la luna se vea más grande en ese momento?

Uno de los momentos más impactantes para ver la Luna Rosa es justo cuando aparece en el horizonte. En ese instante, puede parecer más grande de lo normal, pero no es que realmente cambie de tamaño.

Se trata de una ilusión óptica conocida como “ilusión lunar”, donde el cerebro percibe la Luna más grande cuando está cerca de edificios, árboles o montañas. Este efecto hace que el espectáculo sea aún más impresionante para quienes la observan desde la ciudad.