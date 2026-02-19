NASA confirma la edad del planeta Tierra; Analizan cuánto tiempo de vida le quedan y estiman llegará a esta fecha

La Tierra ha llegado a la mitad de su vida / Westend61

La idea de cuánto tiempo más podrá sostener vida nuestro planeta vuelve a llamar la atención tras estudios científicos que analizan el futuro del sistema solar. Más allá del morbo, entender la “edad” y el destino de la Tierra ayuda a dimensionar fenómenos como el cambio climático, la evolución del Sol y el lugar que ocupamos en el universo.

Aunque no hay una fecha exacta de “fin”, sí existen estimaciones bastante claras sobre los límites naturales del planeta, según la NASA.

¿Cuántos años le quedan habitables a la Tierra?

Investigaciones citadas por agencias científicas indican que el planeta podría seguir siendo apto para la vida compleja durante unos mil millones de años más, antes de que el aumento gradual del brillo solar eleve las temperaturas y evapore los océanos.

Esto se debe a que el Sol, al envejecer, se vuelve más luminoso y caliente, alterando la atmósfera terrestre y el equilibrio que hoy permite la vida. Con el tiempo, el efecto invernadero natural se intensificaría hasta hacer inhabitable la superficie.

En una escala todavía más lejana, cuando la estrella entre en su fase de gigante roja (dentro de unos 5 mil millones de años), podría expandirse lo suficiente como para destruir o absorber a los planetas cercanos, incluyendo la Tierra.

El límite humano no es el mismo que el de la Tierra

Más allá del destino astronómico, algunos especialistas subrayan que la pregunta relevante no es cuándo “muere” la Tierra, sino cuánto tiempo puede seguir siendo habitable para los humanos bajo presión ambiental actual. Factores como pérdida de biodiversidad, calentamiento global o agotamiento de recursos podrían modificar radicalmente la habitabilidad mucho antes que los procesos cósmicos, un ángulo que rara vez se aborda frente a los escenarios de miles de millones de años.

¿La Tierra se va a acabar pronto?

La respuesta corta es no. En términos científicos, el planeta seguirá existiendo por muchísimo tiempo. Lo que sí tiene límites es su equilibrio para sostener vida como la conocemos, condicionado tanto por fenómenos naturales como por las acciones humanas.

Así, mientras la escala cósmica habla de miles de millones de años, la discusión inmediata está más cerca: cómo preservar el entorno que hoy permite nuestra supervivencia en un mundo que aún tiene larga vida por delante.