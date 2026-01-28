Reloj del fin del mundo: ¿Qué es lo que significa que esté a 85 segundos de la media noche?

El reloj del fin del mundo se volvió a actualizar en días recientes, y es que si te estás preguntando qué pasa en estos casos en que el reloj ha cambiado y solo falta más de un minuto para llegar a la media noche, te explicamos qué hay detrás de todo este simbolismo.

¿Qué pasa cuando al Reloj del Fin del Mundo le faltan 85 segundos para las 12?

Por más dramático que suene, el reloj del fin del mundo es una metáfora creada por el Bulletin of the Atomic Scientists para medir simbólicamente qué tan cerca está la humanidad de un desastre global. Para esta semana, los científicos colocaron las manecillas del reloj solo a 85 segundos de la media noche.

Éste es el punto más cercano al “fin del mundo” desde que se introdujo este indicador en 1947. Es importante mencionar que no es una predicción literal de que el mundo terminará en un futuro no tan lejano, sino más bien es una advertencia simbólica sobre la acumulación de riesgos globales que ponen en tensión a la sociedad y al planeta.

¿Qué representa este número?

El reloj no mide el tiempo real como un reloj de verdad, sino que representa la percepción de los científicos sobre la cercanía de una catástrofe global causada por el ser humano. Entonces la “medianoche” en el reloj del fin del mundo simboliza un punto donde amenazas como guerras nucleares, crisis climática y tecnologías sin control, podrían desencadenar consecuencias graves para la civilización.

¿Por qué el ‘Reloj del Fin del Mundo’ es relevante para México y el mundo?

Aunque México no esté en el centro geopolítico de algunas tensiones globales, estos indicadores tienen un impacto indirecto en México, por lo que, expertos señalan que:

Crisis climática afectaría con sequías, huracanes e impactos ambientales

Políticas de desarme, energía y diplomacia internacional repercutirían en la estabilidad regional

Así, el reloj del fin del mundo no es solo un símbolo global, sino una llamada a la acción compartida para sociedades y gobiernos de todo el mundo.