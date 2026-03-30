Tarjeta Violeta para Madres Solteras 2026: Así es el registro en línea para jefas de familia

Entra al portal de Guerrero, inicia sesión con tu Llave MX (o créala ahí mismo con tu CURP y correo) y sube tus documentos en PDF o foto; así es el registro en línea para jefas de familia que buscan la Tarjeta Violeta para Madres Solteras 2026.

Si te urge un apoyo extra para completar el gasto de la casa, no dejes que se te pasen las fechas de este trámite. Ser el único sostén del hogar es complicado y que andar vuelta y vuelta solo te quita tiempo que no tienes, por eso lo mejor es que aproveches la opción de anotarte desde ya. Para que no te quedes fuera de esta ayuda, checa cómo es el registro en línea para jefas de familia para que puedas tener tu Tarjeta Violeta para Madres Solteras este 2026.

¿Dónde puedo solicitar la Tarjeta Violeta 2026?

Para solicitar la Tarjeta Violeta 2026 debes de registrarte en el portal de la Secretaría de Bienestar de Guerrero.

Recuerda que este programa está dirigido específicamente a mujeres jefas de familia solteras que residen en el estado. Si cumples con el rango de edad de 18 a 59 años y la condición de vulnerabilidad, todavía tienes tiempo de registrarte.

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¿Cómo me registro para la Tarjeta Violeta?

Para que tu registro a la Tarjeta Violeta 2026 no tenga errores, sigue estos pasos desde tu celular o computadora:

Entra a https://registrovioleta.guerrero.gob.mx/. El sistema te pedirá iniciar sesión con tu Llave MX. ¿No tienes Llave MX? No te preocupes, ahí mismo en la página encontrarás la opción para crearla. Necesitarás un correo electrónico activo y tu CURP. Una vez dentro, deberás subir tus archivos en formato digital (PDF o foto clara). El sistema te guiará para rellenar los formularios necesarios. Si se te complica la tecnología, la SBGro despliega módulos físicos en distintos municipios. Checa sus redes sociales oficiales para ver qué día estarán cerca de tu colonia.

¿Cómo inscribirse al programa Bienestar para Madres Solteras 2026?

Para que te puedas inscribir al programa Bienestar para madres solteras debes de tener los siguientes documentos a la mano:

Formato Único y Estudio Socioeconómico, el cual se genera en el sistema o te lo entrega la SBGro.

Copia ampliada al 200% de tu identificación Oficial (INE).

CURP actualizada al 2026

Comprobante de Domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses.

Copia del certificado del último grado que cursaste como comprobante de estudios; si no tuviste oportunidad de estudiar, solo decláralo en la solicitud, no es un impedimento para el apoyo.

Si tienes empleo, pide una constancia con tus horarios. Si trabajas por tu cuenta o estás desempleada, se especifica en los formularios.

Actas de nacimiento solo de tus hijos menores de edad.

Acreditación de Estado Civil que indique que si eres legalmente viuda o divorciada

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