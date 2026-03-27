Tarjeta violeta Cuauhtémoc 2026: Último día del registro al apoyo de 15 mil pesos en CDMX

Las vecinas de la alcaldía deben aprovechar que hoy es el último día del registro al apoyo de 15 mil pesos en CDMX (monto anual estimado) para inscribirse a la Tarjeta violeta Cuauhtémoc 2026 antes de que cierren las ventanillas.

¡Ponte las pilas si vives en la Cuauhtémoc! Hoy es ese día en el que no se vale dejar las cosas para después, porque la oportunidad de recibir un apoyo económico se termina en unas cuantas horas. Si has estado postergando el trámite, este es el momento de correr por tus documentos, ya que se dejará de recibir solicitudes muy pronto. Aprovecha que es el último día del registro al apoyo de 15 mil pesos en CDMX y no te quedes fuera de la Tarjeta violeta Cuauhtémoc 2026.

¿Cuándo empieza la convocatoria para la Tarjeta Violeta?

La convocatoria para la Tarjeta Violeta Cuauhtémoc 2026 empezó tras su anuncio el pasado 22 de marzo. Sin embargo, el periodo de registro presencial termina este viernes 27 de marzo.

Toma en cuenta que el horario de atención es de 9:00 a 14:30 horas, pero se entregan únicamente 500 fichas al día por orden de llegada. Si no alcanzaste ficha temprano, es muy probable que el cupo del día ya esté agotado.

¿Dónde puedo solicitar la Tarjeta Violeta?

El único lugar para realizar el trámite es la Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México. Debes de llevar estos documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP (solo si no viene integrada en tu identificación).

Solicitud de ingreso

Si cuidas a menores de edad o personas con discapacidad, existen requisitos específicos de salud que puedes consultar a detalle en la Gaceta Oficial del 20 de marzo.

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¿Qué apoyos hay en la alcaldía Cuauhtémoc?

Actualmente, la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con dos apoyos abiertos:

Tarjeta Violeta: Enfocada en mujeres cuidadoras con un apoyo de hasta $15,000 pesos anuales. Chambéale con Amor: Un programa complementario que ofrece un estímulo económico de hasta $10,000 pesos al año.

¿Cuánto van a dar de la tarjeta violeta?

El beneficio económico de la Tarjeta Violeta Cuauhtémoc 2026 puede ascender hasta los $15,000 pesos anuales.

¿Quiénes se pueden registrar a la Tarjeta Violeta en Cuauhtémoc?

Este programa es solo para mujeres mayores de 18 años que residan en la alcaldía y que tengan a su cargo el cuidado de:

Niñas o niños menores de 17 años y 11 meses .

. Personas con discapacidad (sin importar la edad).

Personas mayores que hayan perdido su autonomía económica.

Requisitos de la Tarjeta violeta en Cuauhtémoc

Para ser seleccionada, debes cumplir estrictamente con estos puntos (y mucho ojo, porque son excluyentes):

Residencia comprobable en alguna de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc. No ser beneficiaria de otro programa social de la misma naturaleza (ya sea local o federal). No trabajar en el servicio público: No pueden participar empleadas de la alcaldía o de cualquier nivel de gobierno (base, honorarios o nómina 8). Dedicarse a labores de cuidado de personas que no puedan valerse por sí mismas.

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