¿Qué tanto sabes de la Semana Santa? Pon a prueba tus conocimientos con este test

Junto a Martha Debayle, desciframos los pasajes clave de la Pasión y algunos datos que seguro ya olvidaste. / Getty Images.

La Semana Santa es mucho más que un periodo de vacaciones y descanso. Aunque para muchos representa la oportunidad de desconectarse de la rutina, en un sentido espiritual, se trata de días destinados a la reflexión sobre la vida y obra del hombre más influyente de la historia: Jesús.

En entrevista con Martha Debayle en W Radio, Mauricio Sánchez Scott, pastor cristiano y presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, presentó un “test infernal” para cuestionar qué tanto conocemos realmente sobre los pasajes bíblicos que definieron esta conmemoración.

¿Descanso físico o espiritual?

De acuerdo con Sánchez Scott, el concepto de “descanso” en estas fechas tiene un trasfondo profundo. Más allá de las playas o el tiempo libre, la invitación es a un descanso espiritual que permita analizar el legado de fe y el impacto histórico de la pasión de Cristo.

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Datos clave de la Semana Santa que debes conocer

Para no “pasar el oso” de estar en la vacación sin entender el origen de la celebración, aquí te compartimos algunos puntos fundamentales analizados en la charla:

La traición de Judas: Es bien sabido que Jesús fue entregado por Judas Iscariote a cambio de monedas de plata . Sin embargo, el pasaje destaca el terrible remordimiento que sintió el apóstol tras concretar la traición.

Es bien sabido que Jesús fue entregado por Judas Iscariote a cambio de . Sin embargo, el pasaje destaca el terrible remordimiento que sintió el apóstol tras concretar la traición. El significado de INRI: Una de las dudas más comunes es el significado de las siglas que aparecen en la parte superior de la cruz. Estas corresponden a la frase en latín Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum , que se traduce como “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos” .

Una de las dudas más comunes es el significado de las siglas que aparecen en la parte superior de la cruz. Estas corresponden a la frase en latín , que se traduce como . Curiosidades bíblicas: Durante el test también se recordaron momentos icónicos del Antiguo Testamento que cimentaron la historia de la fe, como la victoria de David contra Goliat, a quien derrotó usando una honda y una piedra, demostrando que la astucia y la fe superan la fuerza bruta.

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La Semana Santa es la oportunidad ideal para profundizar en estas historias que han moldeado la cultura occidental durante siglos.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.