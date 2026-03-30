México vs Portugal: Balance del operativo de seguridad que puso a prueba a la CDMX

El gobierno capitalino puso a prueba un robusto sistema de seguridad y movilidad

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, calificó como un éxito el operativo Estadio Banorte desplegado en la reinauguración del Estadio Banorte como ensayo previo al Mundial 2026.

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¿Cómo funcionó el operativo de seguridad?

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, el funcionario explicó que se contó con la participación de más de ocho mil 800 elementos, y el gobierno capitalino puso a prueba un robusto sistema de seguridad y movilidad que permitió coordinar esfuerzos entre diversas dependencias para garantizar el orden durante el encuentro entre la Selección Mexicana y Portugal.

Destacó que, por primera vez, la mayoría de los asistentes llegaron al estadio mediante transporte público y especial gracias a la estrategia de “última milla”, que creó una burbuja peatonal de un kilómetro a la redonda para agilizar el flujo de aficionados y desincentivar el uso de vehículos particulares en la zona.

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¿Qué áreas de mejora se detectaron?

El ejercicio permitió identificar áreas de oportunidad, como la necesidad de aumentar la frecuencia del transporte y mejorar la tecnología en los accesos del estadio para evitar retrasos.

Se mantuvo un diálogo constante con grupos de manifestantes en las inmediaciones, puntualizó Vázquez Camacho, logrando equilibrar el derecho a la libre expresión con la logística del evento sin que se registraran incidentes mayores o afectaciones a la movilidad de los asistentes.

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¿Cuál fue el balance final del operativo?

El balance final incluyó la detención de nueve personas por reventa y la aplicación de pruebas amistosas de alcoholimetría para fomentar el consumo responsable.

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