Industria textil de México aplaude freno a la piratería y alista revisión del T-MEC: Canaintex

El sector textil va por freno a piratería, destacando su papel en la economía mexicana con más de un millón de empleos y se alista para la revisión del T-MEC.

El primer eje de trabajo en el que nos vamos a enfocar es el combate a la ilegalidad en la próxima revisión del T-MEC, refirió el presidente de Canaintex, Rafael Torre, quien aplaudió el operativo realizado la semana pasada por autoridades mexicanas en contra de la piratería, un mal que aqueja a la industria desde hace más de 20 años, principalmente de China, con el trasiego ilegal y la evasión tributaria de sus productos al llegar a México.

¿Qué papel tiene la industria textil en México?

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el empresario y líder textilero resaltó la importancia de la industria no solo en México, ya que uno de cada tres pantalones de mezclilla de hombre que se venden en Estados Unidos , “están orgullosamente hechos en México” sin en el mundo, pues en el caso de la camiseta de la Selección Nacional de Futbol de México, dijo “es de excelente calidad y se hizo completamente en México, desde el hilo, la tela el estampado, corte y confección con alta tecnología y calidad, y es la camiseta que más se vende a nivel mundial”.

Resaltó que “la industria textil sigue siendo una de las más importantes en el país con 1 millón 100 mil empleos, el 70% son orgullosamente mujeres y somos una industria altamente integrada en la que vamos desde el campo al aparador, con la ventaja de poder ofrecer nuestros productos desde los campos de algodón del norte del país, a lo largo y ancho de la república mexicana”.

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¿Cómo se prepara el sector ante la revisión del T-MEC?

Afirmó ante la próxima revisión del T-MEC, la industria busca reactivar la economía interna con mayor contenido en los productos para ventas púbicas y privadas, alineados con el Plan México y trabajando muy de la mano con la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para que el gobierno voltee a ver a las empresas mexicanas ampliando su capacidad a través de las compras gubernamentales que ha fortalecido la labor de pequeñas y medianas empresas con la nueva Ley de Adquisiciones puedan adquirir de manera directa con el fabricante, sin intermediarios.

¿Qué acciones se impulsan con instituciones financieras?

Actualmente, dijo se trabaja muy bien con Nafin y BBVA y otras instituciones financieras y bancarias para buscar para encontrar diferentes soluciones.

Asimismo, dijo se trabaja con la Secretaría de Economía en la revisión del T-MEC en los últimos meses con el tema de los aranceles, pues señaló que las reglas son más enérgicas para la industria, ya que “para poder vender nuestros productos en la región de Estados Unidos y Canadá tenemos que partir del hilo, la normativa dice que tiene que ser de la región, por lo que en términos de la revisión será poca, pero estamos buscando la contraparte en Estados Unidos”, pues aseguró que como sector “estamos preparados”.