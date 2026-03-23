T-MEC: prevén 40% de probabilidad de acuerdo entre México y EU

En medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, advirtió que existe una probabilidad real de que el acuerdo comercial evolucione hacia un esquema T-MEC bilateral entre México y Estados Unidos.

David Wall Ampliar

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¿Qué tan viable es un tratado bilateral?

Al responder a cuestionamientos sobre la ausencia de Canadá en las conversaciones actuales, Rubin reconoció que el escenario no es descartable, aunque enfrenta importantes obstáculos.

Sin embargo, explicó que la complejidad política y legislativa en Estados Unidos reduce esa posibilidad en el corto plazo, especialmente por el contexto internacional y el calendario electoral.

“La realidad es que existe la enorme posibilidad de que el tratado se convierta en un tratado bilateral… nosotros vemos una probabilidad del 40% que sí se diera un tratado bilateral”. —

“Lo que está previniendo que se convierta en un tratado bilateral es que la complejidad de llevar a cabo una aprobación de un acuerdo comercial bilateral es diferente. Requeriría nuevamente que los congresos de los países se involucren”.

Rubin subrayó que, aunque existe interés dentro de la administración del presidente Donald Trump por explorar un acuerdo exclusivamente entre México y Estados Unidos, el contexto actual juega en contra de esa opción.

Entre los factores que influyen, destacó la atención de Washington en la crisis en Medio Oriente y el proceso electoral intermedio en Estados Unidos, que renovará el Congreso.

“Sí hay un interés por parte de la administración del presidente Trump en que se explore la idea de que sea un tratado bilateral… pero ante la coyuntura actual se reduce la factibilidad de que se convierta en un tratado bilateral”. —

“Para la administración del presidente Trump, la composición del Poder Legislativo es sumamente importante… estos puntos hacen que se busque que sea mucho más expedito la aprobación del tratado”.

Nos entusiasma comunicar la designación de Enrique Huesca (@enriquehuesca) como nuevo CEO de American Society of Mexico.



Con experiencia en el sector público —como Secretario Ejecutivo de Zonas Económicas Especiales en la SHCP— y en el ámbito empresarial como ex CEO y Founder de… pic.twitter.com/nDLNpjcT2p — American Society of Mexico (@amsocmx) March 23, 2026

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¿Por qué se mantiene el modelo trilateral?

En ese sentido, Rubin consideró que el camino más viable es mantener el esquema trilateral, ya que el T-MEC ya fue aprobado por los tres países y sus respectivos congresos.

“Creemos que continuando un tratado trilateral será lo mejor… el tratado ya fue ratificado por los tres gobiernos y también por los poderes legislativos de México, Estados Unidos y Canadá”. —

No obstante, reconoció que el peso del comercio entre México y Estados Unidos explica por qué las negociaciones actuales se concentran principalmente en ambos países.

“El grosor del comercio es entre México y Estados Unidos… este reflejo de que tengan las conversaciones más detalladas es debido a la importancia que conlleva el comercio bilateral”. —

Finalmente, Rubin planteó la necesidad de impulsar un acuerdo paralelo en materia de seguridad y prosperidad en América del Norte, sin modificar el T-MEC.

“Quisiéramos ver que se pudiera llegar a un acuerdo similar al ASPAN… que involucre seguridad y prosperidad juntos, y dejar el tratado como una vía paralela”, concluyó.

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