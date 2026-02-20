La Torre BBVA cumple 10 años como orgullo de Latinoamérica

Torre BBVA fue una gran apuesta en México y llega a 10 años de vida con uno de los máximos reconocimientos inmobiliarios, comparte Rafael Agenjo, director de Inmuebles.

La Torre BBVA, parte del proyecto Aurora, fue una gran apuesta a México y llega a 10 años de vida con uno de los máximos reconocimientos inmobiliarios, otorgado por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), el Premio de Excelencia de 10 años, compartió el director de Inmuebles en BBVA, Rafael Agenjo en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

El inmueble, inaugurado en 2016 , es uno de los más altos de la Ciudad de México y alberga las operaciones de 5 mil colaboradores que tienen acceso a una experiencia diaria motivante, de acuerdo con Agenjo.

Torre BBVA edificio emblemático de la Ciudad de México, inaugurado en 2016 con los más altos estándares, llega a su décimo aniversario. Ampliar

¿Qué reconocimiento recibió la Torre BBVA?

Cuenta con 43 elevadores, 2 mil 800 plazas de estacionamiento, túneles que salen del edificio en diversas direcciones para no afectar la salida en horas pico; servicio de estética, comedor que sirve un millón de comidas al año.

Sobre su construcción, aseguró Rafael Agenjo

Siempre pensamos en grande y estamos preocupados con la calidad”. —

Por ello, arquitectos Legorreta y LegoRogers de Reino Unido fueron los encargados de la construcción que superó el reto de soporte en una zona sísmica, gracias a su pilotaje, el edificio ubicado en la Roma-Condesa, es “una estructura que se mueve 16 centímetros a cada lado con un soporte perfecto, y sin mayor detalle”.

La instalación es monitoreada verticalmente con sensores, que marcan el movimiento y desplazamiento para conocer su situación, por lo que asegura el director de inmuebles de la firma:

Ante un sismo, el mejor lugar en el que podemos estar es la Torre BBVA”. —

¿Qué características de sostenibilidad tiene el edificio?

La Torre BBVA fue acreedora al Premio de Excelencia de 10 años del CTBUH, también por ser el primer edificio de Latinoamérica de altos estándares similares a los del Burj Khalifa en Dubái, por su sostenibilidad, ya que cuenta con la certificación LEED Platinum, otorgado a edificios con máxima sostenibilidad y eficiencia energética para su operación.

La eficiencia energética de aire acondicionado, iluminación, control de consumo de agua y gestión de residuos . Incluso los materiales de construcción partieron de materiales orgánicos para el cuidado de medios ambiente. La Torre BBVA, ofrece incluso oxígeno a la Ciudad, debido a los árboles que tiene en el piso 48 en la terraza.

Y aunque la iluminación actual no estaba prevista inicialmente, luego de su inauguración en febrero de 2016, “se contrató una iluminación temporal que gustó tanto que se decidió instalar la tecnología led de Phillips, que brinda una iluminación acorde al momento como con la celebración de la Liga MX, auspiciada por BBVA.