Hoy No Circula viernes 27 de marzo: ¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?

Estamos cerrando la cuarta semana de marzo y el calor se hace sentir en todo el Valle de México. Si tienes planes para salir a disfrutar la tarde o ya estás pensando en la escapada de fin de semana, detente un segundo y verifica si tu auto tiene permitido circular este 27 de marzo.

Recuerda que durante esta temporada, la estabilidad atmosférica suele complicar la dispersión de contaminantes. Respetar el programa es vital para evitar multas y, sobre todo, para mantener el aire lo más limpio posible. ¡Evita que tu viernes termine en el corralón!

¿Qué autos NO circulan este viernes 27 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones:

Autos con Holograma 00 y 0 .

. Vehículos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

No respetar el Hoy No Circula este 2026 te puede costar una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Esto representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.