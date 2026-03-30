Gastarás hasta 1,000 pesos en casetas de CDMX a Acapulco si sales esta temporada de vacaciones

Viaje a Acapulco se encarece: esto pagarás en casetas saliendo de CDMX. Getty Images

Si planeas viajar de la Ciudad de México a Acapulco en estas vacaciones de 2026, debes considerar un gasto importante en casetas. De acuerdo con tarifas actualizadas de autopistas federales operadas por CAPUFE, el costo del trayecto puede acercarse a los 1,000 pesos por viaje sencillo.

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El recorrido por la Autopista del Sol contempla al menos cinco casetas principales y el acceso al Maxitúnel, con un costo total aproximado de 890 pesos por trayecto para automóviles particulares.

Esto significa que, si realizas el viaje redondo, el gasto en peajes puede superar los 1,700 pesos, sin contar gasolina ni otros gastos adicionales como alimentos o estacionamiento.

¿Cuánto se paga en casetas rumbo a Acapulco?

Las principales casetas en esta ruta son:

Tlalpan: 149 pesos

Alpuyeca: 95 pesos

Paso Morelos: 200 pesos

Palo Blanco: 182 pesos

La Venta: 163 pesos

Maxitúnel: alrededor de 100 pesos

En conjunto, estos cobros forman parte de uno de los trayectos turísticos más utilizados en México, especialmente durante fines de semana largos y temporadas vacacionales.

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¿Por qué sube el costo del viaje?

El incremento en tarifas responde a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y operación de la autopista, especialmente tras daños por fenómenos naturales en Guerrero.

Además, autoridades recomiendan utilizar sistemas electrónicos de pago como TAG para agilizar el tránsito en casetas y evitar filas en temporada alta.

Recomendaciones para viajar

Salir con anticipación para evitar tráfico

Revisar condiciones del vehículo

Considerar gasto total (casetas + gasolina)

Consultar rutas alternas si buscas ahorrar

Aunque la Autopista del Sol sigue siendo la vía más rápida —con un tiempo estimado de 4 a 5 horas—, también es una de las más costosas para los viajeros.

Viajar a Acapulco sigue siendo una opción popular, pero en 2026, tu bolsillo también deberá prepararse.