Morena blindará candidaturas para 2027: Priorizarán “opinión positiva” para evitar nexos con el crimen

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, aseguró que el partido tendrá mecanismos para blindar que no haya candidatos en las elecciones del 2027, ligados a la delincuencia.

Uno de ellos, afirmó, será “darle mucha prioridad” a la opinión positiva de las aspirantes en la encuesta.

“En esta ocasión”, le daremos “un peso mayor al saldo positivo” de cada postulante, es decir, “ a la opinión de la gente como un elemento que además es muy importante porque la ciudadanía sabe cuál es la trayectoria, qué se dice, qué se sabe y qué conoce sobre estos perfiles y muchas veces el nivel de conocimiento de una persona, si no se le da el peso a la opinión positiva o la opinión negativa, pues no necesariamente nos permite tomar la mejor decisión”.

El otro mecanismo será, la petición formal ante las autoridades correspondientes para que los aspirantes “no tengan un elemento cuestionable ante la autoridad”.

Tensión en la alianza: El caso San Luis Potosí

En conferencia de prensa, en la que los dirigentes nacionales de Morena, Ariadna Montiel, del Partido del Trabajo, Alberto Anaya y del partido Verde, Karen Castrejón, informaron que continúan dialogando para fortalecer su alianza electoral, Citlali Hernández, dijo que están tratando de ir con candidatos juntos en la mayoría de los cargos de elección.

Y en el caso especifico de San Luis Potosí, donde el actual gobernador Ricardo Gallardo quiere dejar a su esposa Ruth González en la gubernatura, aseguró que serán “casos particulares”.

“Nos pondremos de acuerdo incluso si el acuerdo es no ir juntos”, atajó.

“Cada partido tiene un origen y reglas distintas y cuando nos sentamos a la mesa a construir una coalición, ponemos eso sobre la mesa y el objetivo es irlos poniendo de acuerdo en lo común”, explicó.

En el caso de Morena, añadió, nosotros tenemos esta regla de no postular a un familiar de algún gobernante en turno; “no es así la regla que tenga el PT o el Partido Verde y en los casos que haya digamos, donde haya aspirantes que sean familiares de alguien que está en el gobierno pues los platicamos”.

Nos pondremos de acuerdo, insistió, “ incluso si el acuerdo es no ir juntos en el respeto a las reglas de cada partido”.

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